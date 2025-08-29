Απίστευτο ατύχημα στου Ζωγράφου: Μπασκέτα έπεσε πάνω σε μαθητή – Γλίτωσε με γρατζουνιά
Ο 16χρονος τραυματίστηκε στο 12ο Δημοτικό Σχολείο
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου, όταν μια μπασκέτα αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε έναν 16χρονο μαθητή. Ευτυχώς, ο νεαρός γλίτωσε με μια μικρή γρατζουνιά στον μηρό, καθώς τη στιγμή του ατυχήματος πραγματοποιούσε κάρφωμα στο καλάθι.
Ο μαθητής μεταφέρθηκε άμεσα σε φαρμακείο για πρώτες βοήθειες, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας στις σχολικές εγκαταστάσεις, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Δήμος Ζωγράφου υποσχέθηκε άμεσους ελέγχους σε όλα τα σχολεία της περιοχής για να αποφευχθούν αντίστοιχα περιστατικά.
Η αποκόλληση της μπασκέτας θορύβησε την τοπική κοινωνία, αφού αν το ατύχημα συνέβαινε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, όταν υπήρχαν περισσότεροι μαθητές, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο σοβαρό.
