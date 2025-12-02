Απεργία ταξί: Πορείες με τα οχήματα σε όλη την Ελλάδα – Δείτε εικόνες από Αθήνα και Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Σε ισχύ είναι η προειδοποιητική 48ωρη απεργία των οδηγών ταξί με οχηματοπορείες να έχουν οργανωθεί σε όλη την Ελλάδα.

Στην Αττική, η πορεία των ταξί ξεκίνησε από τη συμβολή της Λ. Αθηνών με την οδό Σπ. Πάτση, ενώ οι οδηγοί ταξί αναμένεται να κινηθούν προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέσω της Λ. Αλεξάνδρας.

Η απεργία ξεκίνησε στις 6:00 σήμερα το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 6:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, δεν θα εκτελούνται δρομολόγια ταξί σε όλη την επικράτεια, ενώ τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς λειτουργούν κανονικά.

Παρόμοιες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες πόλεις. Μηχανοκίνητη πορεία, από το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», όπου συγκεντρώθηκαν, μέχρι το κέντρο του Ηρακλείου πραγματοποίησαν επαγγελματίες αυτοκινητιστές ταξί, που συμμετέχουν στη 48ωρη απεργία του κλάδου τους.

Μηχανοκίνητη πορεία προς το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης πραγματοποιούν αυτή την ώρα ιδιοκτήτης και οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο 48ωρης απεργίας.

Τα αιτήματα των οδηγών ταξί

Οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.

Σημειώνεται ότι στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται πορεία προς το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης. Επίσης ανακοίνωσαν ότι αύριο, στις 10:30, οι οδηγοί των ταξί θα συγκεντρωθούν στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία» ώστε να κινηθούν προς τα διόδια των Μαλγάρων, ώστε να εκφράσουν τη συμπαράσταση τους στους αγρότες.