Απεργία ταξί: Χειρόφρενο τραβούν οι οδηγοί για 48 ώρες – Τα αιτήματα τους

Σε προκήρυξη προειδοποιητικής απεργίας διάρκειας 48 ωρών προχώρησαν οι οδηγοί των ταξί, όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωση της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί.

Η απεργία θα διαρκέσει από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 06.00 έως και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 06.00 με βασικά αιτήματα την παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης και την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού, μεταξύ πολλών άλλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΕΙΑΤΑ:

Προκηρύσσεται 48ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 06.00 έως και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 06.00, με ανάλογες κινητοποιήσεις από τα κατά τόπους Σωματεία Ταξί σε όλη την επικράτεια.

Οι διεκδικήσεις του κλάδου είναι οι εξής:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Καλούμε όλα τα Σωματεία και τους συναδέλφους ανά την Ελλάδα να στηρίξουν την απεργία κατά τόπους και να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο καθώς η απεργία είναι προειδοποιητική.