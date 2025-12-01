“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Χειρόφρενο τραβούν οι οδηγοί για 48 ώρες – Τα αιτήματα τους

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΙΑΤΑ

Απεργία ταξί: Χειρόφρενο τραβούν οι οδηγοί για 48 ώρες – Τα αιτήματα τους
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σε προκήρυξη προειδοποιητικής απεργίας διάρκειας 48 ωρών προχώρησαν οι οδηγοί των ταξί, όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωση της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί.

Η απεργία θα διαρκέσει από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 06.00 έως και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 06.00 με βασικά αιτήματα την παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης και την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού, μεταξύ πολλών άλλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΕΙΑΤΑ:

Προκηρύσσεται 48ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 06.00 έως και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 06.00, με ανάλογες κινητοποιήσεις από τα κατά τόπους Σωματεία Ταξί σε όλη την επικράτεια.

Οι διεκδικήσεις του κλάδου είναι οι εξής:

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
  • Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
  • Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
  • Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Καλούμε όλα τα Σωματεία και τους συναδέλφους ανά την Ελλάδα να στηρίξουν την απεργία κατά τόπους και να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο καθώς η απεργία είναι προειδοποιητική.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ