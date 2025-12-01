Απεργία ταξί: Χειρόφρενο τραβούν οι οδηγοί για 48 ώρες – Τα αιτήματα τους
Η ανακοίνωση της ΠΟΕΙΑΤΑ
Σε προκήρυξη προειδοποιητικής απεργίας διάρκειας 48 ωρών προχώρησαν οι οδηγοί των ταξί, όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωση της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί.
Η απεργία θα διαρκέσει από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 06.00 έως και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 06.00 με βασικά αιτήματα την παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης και την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού, μεταξύ πολλών άλλων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΕΙΑΤΑ:
Προκηρύσσεται 48ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 06.00 έως και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 06.00, με ανάλογες κινητοποιήσεις από τα κατά τόπους Σωματεία Ταξί σε όλη την επικράτεια.
Οι διεκδικήσεις του κλάδου είναι οι εξής:
- Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
- Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
- Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
- Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
- Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
- Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
- Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
Καλούμε όλα τα Σωματεία και τους συναδέλφους ανά την Ελλάδα να στηρίξουν την απεργία κατά τόπους και να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο καθώς η απεργία είναι προειδοποιητική.
