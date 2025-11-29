Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή (30/11) – Το ωράριο λειτουργίας τους

Σε ρυθμούς εορτών μπαίνουν από αύριο (30/11) τα εμπορικά καταστήματα με την πρώτη Κυριακή του 2025 που θα παραμείνουν ανοιχτά.

Τα περισσότερα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00. Εξαίρεση αποτελούν αυτά που βρίσκονται στο κέντρο και έχουν διευρυμένο ωράριο, κάτι που σημαίνει ότι θα ανοίξουν νωρίτερα και θα λειτουργήσουν μέχρι τις 20:00.

Αυτή θα είναι η πρώτη Κυριακή από τις τέσσερις που τα μαγαζιά θα μπορούν να λειτουργήσουν, ακόμη και με διευρυμένο ωράριο.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν τις τρεις από τις τέσσερις Κυριακές του Δεκεμβρίου, οι οποίες και είναι οι εξής:

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, ορισμένα εξ αυτών θα λειτουργήσουν την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, τα LIDL και τα MyMarket θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 20:00, ενώ από τις 11:00 έως τις 20:00 θα λειτουργήσουν τα Market In

Σκλαβενίτης και ΑΒ Βασιλόπουλος έχουν αποφασίσει να απέχουν, κάτι που θα ισχύει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου για τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και Γαλαξίας.