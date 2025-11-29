Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή (30/11) – Το ωράριο λειτουργίας τους
Σε ρυθμούς εορτών μπαίνουν από αύριο (30/11) τα εμπορικά καταστήματα με την πρώτη Κυριακή του 2025 που θα παραμείνουν ανοιχτά.
Τα περισσότερα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00. Εξαίρεση αποτελούν αυτά που βρίσκονται στο κέντρο και έχουν διευρυμένο ωράριο, κάτι που σημαίνει ότι θα ανοίξουν νωρίτερα και θα λειτουργήσουν μέχρι τις 20:00.
Αυτή θα είναι η πρώτη Κυριακή από τις τέσσερις που τα μαγαζιά θα μπορούν να λειτουργήσουν, ακόμη και με διευρυμένο ωράριο.
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν τις τρεις από τις τέσσερις Κυριακές του Δεκεμβρίου, οι οποίες και είναι οι εξής:
14 Δεκεμβρίου 2025
21 Δεκεμβρίου 2025
28 Δεκεμβρίου 2025
Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ
Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, ορισμένα εξ αυτών θα λειτουργήσουν την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου.
Ειδικότερα, τα LIDL και τα MyMarket θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 20:00, ενώ από τις 11:00 έως τις 20:00 θα λειτουργήσουν τα Market In
Σκλαβενίτης και ΑΒ Βασιλόπουλος έχουν αποφασίσει να απέχουν, κάτι που θα ισχύει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου για τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και Γαλαξίας.
