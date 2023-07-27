Ανεμοστρόβιλος στην Ξάνθη σάρωσε τα πάντα – Εικόνες χάους (pics)

Τις πληγές που άφησε πίσω της η σύντομη αλλά έντονη θεομηνία που έπληξε μια μεγάλη έκταση του κάμπου της Ξάνθης, το πρωί της Πέμπτης (27/07) μετρούν οι κάτοικοι της περιοχής.

Το σκηνικό του καιρού όπως αναφέρει το xanthinea άλλαξε απότομα, με το θερμόμετρο να πέφτει και τις έντονες βροχοπτώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους. Μάλιστα στην περιοχή από τα Μάγγανα έως και το Κουτσό τα καιρικά φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές.

Ένας μικρός ανεμοστρόβιλος ξήλωσε κολώνες της ΔΕΗ, οροφές από κτηνοτροφικές μονάδες και τοίχους περιφράξεων. Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν και σε αγροτικές εκτάσεις, με τον ισχυρό άνεμο να ξεριζώνει καλλιέργειες.

«Οι ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες καθώς και σε κτιριακές υποδομές στα Μάγγανα Δήμου Τοπείρου Ν. Ξάνθης, σήμερα 27/07/23, από την θεομηνία που έπληξε την περιοχή, ανεπανόρθωτες» σημειώνει ο Βασίλης Πουρναράκης.

Για τις ζημιές έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς ενώ αναμάνεται τις πληγείσες περιοχές να επισκεφθούν ειδικά κλιμάκια που θα προχωρήσουν στην καταγραφή, ώστε να δρομολογηθεί η καταβολή αποζημιώσεων.

