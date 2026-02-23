Αίγιο: Σοκάρει ο πατέρας του 15χρονου που δέχθηκε πυροβολισμούς από τον 46χρονο: “Ο γιος μου έφαγε 12 σκάγια στα πόδια”

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία του Αιγίου μετά το περιστατικό πυροβολισμών εις βάρος ανήλικων παιδιών που απλά περπατούσαν στον δρόμο.

Ειδικότερα, οι νεαροί δέχθηκαν σκάγια από καραμπίνα την ώρα που διέσχιζαν την οδού Φιλοποιμένος με την αστυνομία να καταλήγει στην σύλληψη ενός 46χρονου που έριξε από το μπαλκόνι του, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος, γιατί τα παιδιά έκαναν… φασαρία.

Τα τρία παιδιά ηλικίας 16 και 17 ετών μεταφέρθηκαν στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Αιγίου εκτός κινδύνου, ενώ ο 15χρονος της παρέας με πιο σοβαρά τραύματα στα πόδια αλλά εκτός κινδύνου νοσηλεύτηκε στο Καραμανδάνειο και υποβλήθηκε σε εγχείρηση.

Σοκ προκαλεί η μαρτυρία του πατέρα του 15χρονου στο DEBATER που αναφέρει ότι από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα καθώς ο γιος του δέχθηκε 12 σκάγια υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιά δεν έκαναν φασαρία, απλά περνούσαν από το σημείο και ο 46χρονος άνοιξε πυρ.

“Τα περισσότερα σκάγια τα έφαγε το παιδί μου στα πόδια του. Συνολικά βρήκαν οι γιατροί 12 σκάγια στα πόδια του παιδιού μου. Πήραμε εξιτήριο. Δεν έκαναν φασαρία τα παιδιά. Δεν ισχύει αυτό που λένε,” αναφέρει ο πατέρας.

“Περνούσαν απλά από εκεί, δεν κοντοστάθηκαν, ούτε ήταν μακριά ο ένας από τον άλλο να πεις ότι φώναζε ο ένας στον άλλο. Δεν φώναξε πριν πυροβολήσει. Τα παιδιά δεν ήξεραν από που ερχόντουσαν τα σκάγια. Δεν ξέρω τι μέρος του λόγου είναι. Αλλά είναι επικίνδυνος. Κανείς γονιός να μην ζήσει αυτό που ζήσαμε…”

Από τη διερεύνηση της τροχιάς των πυρών προέκυψε ότι οι βολές φέρονται να προήλθαν από το σπίτι του 46χρονου. Σε έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο φυσίγγια, ενώ σε επαγγελματικό χώρο και αγροτική αποθήκη ιδιοκτησίας του ο ίδιος παρέδωσε αυτοβούλως ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο και μία καραμπίνα, τα οποία κατείχε παράνομα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του. Αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη χθες το απόγευμα, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 20-02-2026, το βράδυ, στο Αίγιο, τέσσερις ανήλικοι που βρίσκονταν στο σημείο δέχθηκαν πυροβολισμούς από τον κατηγορούμενο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους από σκάγια κυνηγετικού όπλου. Οι ανήλικοι μετέβησαν με ιδία μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ένας εξ αυτών διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».

Άμεσα οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας διενήργησαν αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος, όπου εντόπισαν σε πίνακα δημοτικού φωτισμού (ΚΑΦΑΟ) ίχνη πρόσκρουσης μολύβδινων σφαιριδίων (σκαγιών), τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση, προήλθαν από ευθεία βολή κυνηγετικού όπλου.

Από τη διερεύνηση της κατεύθυνσης των βολών προέκυψε ότι αυτές φέρονται να προήλθαν από οικία του κατηγορούμενου και σε έρευνες που ακολούθησαν στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, ενώ σε περαιτέρω έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε επαγγελματικό του χώρο και σε αγροτική αποθήκη ιδιοκτησίας του, ο ίδιος παρέδωσε αυτοβούλως, ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο και μια καραμπίνα, που κατείχε παράνομα.

Ο συλληφθείς, ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας/Παράλληλης Έδρα Αιγίου.