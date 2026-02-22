Αίγιο: Ο 46χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα τους 4 ανήλικους γιατί έκαναν φασαρία – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΑΣ

Στην απίστευτη παραδοχή ότι πυροβόλησε κατά 4 ανήλικων προχώρησε ο 46χρονος από το Αίγιο έριξε με καραμπίνα κατά των παιδιών το βράδυ της Παρασκευής (20/2).

Ταυτόχρονα, τα ευρήματα της αυτοψίας «δείχνουν» ευθεία βολή κυνηγετικού όπλου, με την κατεύθυνση των πυρών να οδηγεί τις Αρχές στην οικία του κατηγορούμενου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 20ής Φεβρουαρίου 2026, όταν οι τέσσερις ανήλικοι δέχθηκαν πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν από σκάγια σε δρόμο στο Αίγιο. Τα παιδιά μετέβησαν με ιδία μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ένας εξ αυτών διακομίστηκε με πιο σοβαρά τραύματα στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».

Από τη διερεύνηση της τροχιάς των πυρών προέκυψε ότι οι βολές φέρονται να προήλθαν από το σπίτι του 45χρονου. Σε έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο φυσίγγια, ενώ σε επαγγελματικό χώρο και αγροτική αποθήκη ιδιοκτησίας του ο ίδιος παρέδωσε αυτοβούλως ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο και μία καραμπίνα, τα οποία κατείχε παράνομα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του. Αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη χθες το απόγευμα, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 20-02-2026, το βράδυ, στο Αίγιο, τέσσερις ανήλικοι που βρίσκονταν στο σημείο δέχθηκαν πυροβολισμούς από τον κατηγορούμενο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους από σκάγια κυνηγετικού όπλου. Οι ανήλικοι μετέβησαν με ιδία μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ένας εξ αυτών διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».

Άμεσα οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας διενήργησαν αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος, όπου εντόπισαν σε πίνακα δημοτικού φωτισμού (ΚΑΦΑΟ) ίχνη πρόσκρουσης μολύβδινων σφαιριδίων (σκαγιών), τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση, προήλθαν από ευθεία βολή κυνηγετικού όπλου.

Από τη διερεύνηση της κατεύθυνσης των βολών προέκυψε ότι αυτές φέρονται να προήλθαν από οικία του κατηγορούμενου και σε έρευνες που ακολούθησαν στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, ενώ σε περαιτέρω έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε επαγγελματικό του χώρο και σε αγροτική αποθήκη ιδιοκτησίας του, ο ίδιος παρέδωσε αυτοβούλως ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο και μια καραμπίνα, που κατείχε παράνομα.

Ο συλληφθείς ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας/Παράλληλης Έδρα Αιγίου.