Αιγάλεω: Πατέρας μαχαίρωσε την 29χρονη κόρη του στον λαιμό – Νοσηλεύεται στο Τζάνειο το θύμα

Ένα σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το απόγευμα, λίγο πριν τις οκτώ, σε διαμέρισμα επί της οδού Θεσσαλονίκης στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πατέρας και κόρη ήρθαν σε έντονη λογομαχία, η οποία κλιμακώθηκε σε σημείο που οδήγησε στον τραυματισμό της γυναίκας στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τραυματισμένη γυναίκα 29 ετών διακομίστηκε άμεσα στο Τζάνειο Νοσοκομείο, που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο πατέρας της 74 ετών συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και κατηγορείται για παραβάσεις περί όπλων και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο ίδιος στους αστυνομικούς, δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει την κόρη του. Ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε μεγάλη ψυχολογική πίεση και ότι είχε σκοπό να κάνει κακό στον εαυτό του. Κατά την προσπάθεια της κόρης του να τον αποτρέψει, την τραυμάτισε κατά λάθος.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η αστυνομία εξετάζει όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής έντασης ή παλαιότερα επεισόδια.