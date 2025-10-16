Αιγάλεω: Πάρκαρε στην Ιερά Οδό και δεν μπορούσε να στρίψει το λεωφορείο – Άφαντος ο οδηγός (βίντεο)

Ακόμα ένα περιστατικό παράνομης στάθμευσης προκάλεσε αναστάτωση στο Αιγάλεω, στη διασταύρωση Ιεράς Οδού και Σαράφη.

Ένα λεωφορείο της γραμμής επιχείρησε να στρίψει επί της Ιεράς Οδού, όμως βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα τζιπ παρκαρισμένο αντικανονικά σε σημείο όπου απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.

Ο οδηγός του λεωφορείου προσπάθησε επανειλημμένα να πραγματοποιήσει τη στροφή, ωστόσο το όχημα εμπόδιζε πλήρως τη διέλευση. Οι επιβάτες, βλέποντας την κατάσταση να παρατείνεται, κατέβηκαν και προσπάθησαν μαζί με τον οδηγό να εντοπίσουν τον ιδιοκτήτη του τζιπ — χωρίς αποτέλεσμα.

Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε για αρκετή ώρα, ενώ σχηματίστηκε ουρά οχημάτων και έντονη δυσφορία στους επιβάτες. Τελικά, μετά από αρκετά λεπτά αναμονής, ειδοποιήθηκε η αστυνομία προκειμένου να επιληφθεί της κατάστασης.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε και σε βίντεο, δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Παρόμοιες εικόνες είναι συχνό φαινόμενο στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, με πολλούς οδηγούς να αγνοούν τις πινακίδες και να παρκάρουν σε σημεία που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία, προκαλώντας προβλήματα όχι μόνο στα ΜΜΜ αλλά και στην ασφάλεια των πεζών.

Κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι “γνωστό” για τις παράνομες στάσεις, ζητώντας αυξημένους ελέγχους και αυστηρότερη εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.