Αιγάλεω: Φωτιά σε βανάκι – “Τείχος φωτιάς” από το καύσιμο στο οδόστρωμα (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στο Αιγάλεω, όταν φωτιά ξέσπασε σε βανάκι που κινούνταν στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της οδού Γοργοποτάμου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 5:00 το απόγευμα, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο.

Το καύσιμο έτρεχε στο οδόστρωμα

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η φωτιά ξεκίνησε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στο χώρο του κινητήρα, με αποτέλεσμα το καύσιμο να διαρρεύσει και να κυλήσει στο οδόστρωμα, σχηματίζοντας ένα “τείχος φωτιάς” που εξαπλώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η φλόγα απλώθηκε γρήγορα, σαν να άναψε μονοπάτι», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής.

Ισχυρή επέμβαση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε παρακείμενα οχήματα ή καταστήματα.

Η άμεση επέμβασή τους απέτρεψε τα χειρότερα, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς. Ωστόσο, το βαν υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Η Λεωφόρος Αθηνών παρέμεινε κλειστή για λίγη ώρα στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς στο οδόστρωμα είχαν χυθεί καύσιμα και νερό από την κατάσβεση.

Η Τροχαία ρύθμισε την κυκλοφορία και πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του δρόμου, προκειμένου να αποφευχθούν νέα ατυχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται το βανάκι να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ το καύσιμο συνεχίζει να κυλά στο δρόμο, σχηματίζοντας μια γραμμή φωτιάς που κινείται κατά μήκος της λεωφόρου.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για διαρροή καυσίμου ή βραχυκύκλωμα, ωστόσο τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.