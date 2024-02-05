Αυτοψία Χαρδαλιά στο σημείο που έγινε η δολιοφθορά στον αγωγό ύδρευσης της Αίγινας: Δεν θα αφήσουμε τίποτα στην τύχη του

Στο σημείο που έγινε η δολιοφθορά στον υποθαλάσσιο αγωγό που συνδέει την Αίγινα με τη Σαλαμίνα, βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Ο κ. Χαρδαλιάς επιβιβάστηκε σε σκάφος του Λιμενικού και κατευθύνθηκε στον όρμο Πέρανι ανοιχτά της Σαλαμίνας, σε απόσταση 270 μέτρων από την πλησιέστερη ακτή, πραγματοποιώντας επιτόπια αυτοψία με αντικείμενο την εξέταση όλων των πρόσθετων μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την ασφάλεια της λειτουργίας του αγωγού μετά τις εργασίες αποκατάστασης.

«Δεν θα αφήσουμε τίποτα στην τύχη του για μία κρίσιμη υποδομή, που σχετίζεται με το ύψιστο αγαθό της απρόσκοπτης υδροδότησης του νησιού της Αίγινας. Η υγεία και η ασφάλεια των κατοίκων είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, προσθέτοντας: «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο Πέρανι, στον όρμο που έχει γίνει η δολιοφθορά. Ολοκληρώσαμε την αυτοψία με τα στελέχη του Λιμενικού, έτσι ώστε να προετοιμαστούμε για την επόμενη ημέρα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε με γρήγορους ρυθμούς στην αποκατάσταση της βλάβης, αλλά το κυριότερο να αναβαθμίσουμε και να επικαιροποιήσουμε τα μέτρα ασφαλείας, ώστε αυτή η κρίσιμη υποδομή να μην τύχει άλλης δολιοφθοράς».

Όπως σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς, όλες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής έχουν ήδη τεθεί στη διάθεση του Δήμου Αίγινας, ενώ το πρωί παραδόθηκαν 13,5 τόνοι πόσιμου νερού για τις άμεσες ανάγκες των πιο ευάλωτων κατοίκων του νησιού.

«Η υπόθεση για την τέταρτη κατά σειρά ενέργεια δολιοφθοράς στον αγωγό, που συνδέει την Αίγινα με τη Σαλαμίνα, βρίσκεται από την Παρασκευή στα χέρια της Δικαιοσύνης, μαζί με κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Δεν υποκαθιστούμε το έργο των Δικαστικών Αρχών. Οι κάτοικοι της Αίγινας θέλω να ξέρουν ότι είμαστε δίπλα τους. Η Περιφέρεια Αττικής συνδράμει με κάθε διαθέσιμο μέσο στις ανάγκες του Δήμου και στη στήριξη πρωτίστως των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Όσοι παίζουν παιχνίδια εις βάρος των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού, θα μας έχουν απέναντι. Σε όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν θα μένουμε απαθείς, θα είμαστε παρόντες για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Συνολικά, από την Περιφέρεια Αττικής παραδόθηκαν στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Αίγινας, στην περιοχή της Όμορφης Εκκλησιάς και στον οικισμό Άγιοι Ασώματοι, 9.000 μπουκάλια του 1,5lt εμφιαλωμένου νερού για τις ανάγκες των πιο ευάλωτων κατοίκων του νησιού. Τα δύο φορτηγά συνόδευσε ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων, Γιάννης Βουτσινάς.

