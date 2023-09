Η ανείπωτη τραγωδία στη Λιβύη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής συγκλονίζει τη χώρα. Δύο είναι οι γυναίκες στρατιωτικοί ανάμεσα στα πέντε θύματα του τροχαίου.

Πρόκειται για τη Γλυκερία Μεμεκίδου (αριστερά) και την Εύη Ανδρεαδάκη (δεξιά), οι οποίες συμμετείχαν στη μοιραία αποστολή στη Βεγγάζη και βρήκαν τραγικό θάνατο όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο.

Η Γλυκερία Μεμεκίδου, αντιπλοίαρχος από την Αθήνα, νοσηλεύτρια στο επάγγελμα, παντρεύτηκε πριν από έναν χρόνο και ήταν εθελόντρια.

Η ίδια εργαζόταν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

«Μου έστειλε ένα μήνυμα, όταν έφτασαν στο αεροδρόμιο και αυτή ήταν η τελευταία φορά που μίλησα μαζί της. Ήθελε να πάει, λόγω της θέσεως της. Το ατύχημα το έμαθα το απόγευμα από κάποια site και ότι ήταν δυστύχημα επιβεβαιώθηκε αργά από το ΓΕΕΘΑ», είπε ο αδερφός της 46χρονης.

Και πρόσθεσε: «Το μεσημέρι έφτασαν στη Λιβύη και μετά από μισή ώρα πρέπει να έγινε το δυστύχημα… Πάντα τη θαύμαζα για αυτό που έκανε. Συνεχώς προσπαθούσε να εξελιχθεί στο επάγγελμα της».

Φωτογραφικά ντοκουμέντα που δίνει στη δημοσιότητα το «The Libya Press» αποτυπώνουν την άφιξή τους, λίγες ώρες πριν από το τροχαίο.

Greek army units arrive in Libya to assist in the search and rescue operations to locate victims of floods that swept parts of the country’s eastern region.



The #Libya Update pic.twitter.com/WxbMGX87R1