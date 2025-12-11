Αδιανόητο περιστατικό στο Σισμανόγλειο: Νοσηλεύτρια κατάπιε κατά λάθος φάρμακο ασθενούς εν ώρα βάρδιας

Ένα αδιανόητο ιατρικό λάθος σημειώθηκε πριν δύο εβδομάδες στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όταν μία νοσηλεύτρια αντί να δώσει το φάρμακο στον ασθενή, καταλάθος το κατάπιε η ίδια.

Κατά τη διάρκεια απογευματινής βάρδιας, σε κλινική του Νοσοκομείου με 27 ασθενείς, εκ των οποίων οι τρεις ήταν με πολυανθεκτικά μικρόβια, ήταν μόνο μια έμπειρη νοσηλεύτρια με 30 χρόνια υπηρεσίας μαζί με μια ειδικευόμενη, οι οποίες, όπως σημειώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, «έτρεχαν και δεν έφταναν».

Σύμφωνα με ενημέρωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, η έμπειρη νοσηλεύτρια πήρε φάρμακο για να το χορηγήσει σε ασθενή και πάνω στην ένταση της δουλειάς το κατάπιε η ίδια.

Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία της, αλλά λίγες ημέρες μετά παραιτήθηκε από το νοσοκομείο. Όμως, «με τα προσόντα που έχει αμέσως βρήκε δουλειά ως σχολική νοσηλεύτρια» αναφέρει ο κ. Γιαννάκος.

Τέλος ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υπογράμμισε: «Δυστυχώς η εξουθένωση του προσωπικού, η καθημερινή πίεση της δουλειάς λόγω των σοβαρών ελλείψεων οδηγεί σε μαζικές αποχωρήσεις».