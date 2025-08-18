Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

54 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

Η πυροσβεστική αντιμετωπίζει ακόμα 14

54 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Σε 54 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την χώρα όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική.

Από αυτές, οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 14.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Δείτε την ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ