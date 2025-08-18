54 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

Σε 54 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την χώρα όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική.

Από αυτές, οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 14.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Δείτε την ενημέρωση της Πυροσβεστικής: