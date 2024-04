Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ συγκαλεί την ερχόμενη Τρίτη 16 Απριλίου, ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

«Μετά τις ιρανικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ, συγκάλεσα έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, την Τρίτη. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην αποκλιμάκωση και την ασφάλεια της περιοχής», ανέφερε ο Ζοζέπ Μπορέλ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα “Χ”.

Following the Iranian attacks against Israel, I have called an extraordinary VTC meeting of EU Foreign Affairs ministers, on Tuesday.



Our objective is to contribute to de-escalation and security of the region.