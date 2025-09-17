Βραζιλία: Τρομερό ατύχημα σε τσίρκο – Ακροβάτης που χόρευε κρεμασμένη από τα μαλλιά της, έπεσε στο κενό (βίντεο)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το τρομακτικό ατύχημα που είχε ακροβάτης σε τσίρκο στη Βραζιλία, όταν έπεσε στο κενό την ώρα που χόρευε κρεμασμένη από τα μαλλιά της.

Στο βίντεο που καταγράφηκε από θεατές, φαίνεται η ακροβάτης Αλιάν Ντίας να πέφτει στο έδαφος με θόρυβο, καθώς χαλάρωσε το δέσιμο.

Άμεσα, έσπευσαν διασώστες οι οποίοι την έβαλαν σε φορείο και τη μετέφεραν σε νοσοκομείο όπου έλαβε «άμεση και αποτελεσματική περίθαλψη».

Πάντως, υπεύθυνος του τσίρκου Circo Robatiny στο Ρίο Ντε Τζανέιρο,στο οποίο εργαζόταν η Ντίας, επέρριψε τις ευθύνες για την πτώση στην ίδια και όχι σε βλάβη του εξοπλισμού.