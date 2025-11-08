Βραζιλία: Ανεμοστρόβιλος σαρώνει την Πολιτεία Παρανά – 6 νεκροί, 432 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 432 τραυματίστηκαν από ανεμοστρόβιλο που έπληξε μια κοινότητα της Πολιτείας Παρανά, στη νότια Βραζιλία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό, υπάρχουν 6 νεκροί, 432 τραυματίες και δύο αγνοούμενοι. Οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να αυξηθούν, προειδοποίησαν οι αρχές.

Ο ανεμοστρόβιλος, που κράτησε μόνο μερικά λεπτά, προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στην περιοχή: αυτοκίνητα αναποδογύρισαν και ολόκληρα σπίτια ισοπεδώθηκαν στο Ρίο Μπονίτο ντου Ιγουασού, μια πόλη 14.000 κατοίκων. Daylight reveals horrific destruction in Rio Bonito do Iguaçu, Brazil — a municipality of nearly 15,000 that took a direct hit from a violent tornado just hours ago. At least 5 people are dead and dozens more injured. pic.twitter.com/XXFAymiWHb— Nahel Belgherze (@WxNB_) November 8, 2025

Κάτοικοι της περιοχής είπαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ο ανεμοστρόβιλος συνοδευόταν από μια θύελλα, με σφοδρούς ανέμους και χαλάζι.

«Όλα καταστράφηκαν. Η πόλη, τα σπίτια, τα σχολεία. Τι θα απογίνουμε;» είπε η Ροζελέι Νταλκαντόν, δείχνοντας σε ένα τοπικό τηλεοπτικό κανάλι τα ερείπια του καταστήματός της. Η γυναίκα είχε μόλις βγει από το μαγαζί, στο οποίο βρισκόταν ακόμη ο γιος της, όταν χτύπησε ο ανεμοστρόβιλος. «Όταν ο άνεμος κόπασε λίγο, ήρθε τρέχοντας ο σύζυγός μου. Ο γιος μας ήταν καλά. Το κατάστημα εξαφανίστηκε, αλλά εκείνος βγήκε ζωντανός, ο Θεός τον έσωσε», αφηγήθηκε. A powerful tornado tore through the town of Rio Bonito do Iguaçu in southern Brazil, leaving at least five people dead and more than 130 injured, according to local officials.



Winds reaching up to 155 mph flipped cars, ripped trees from the ground, and shredded homes across the… pic.twitter.com/CCVvmY0hnI— The Kind Joe (@TheKindJoe) November 8, 2025

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και προσέφερε «την αλληλεγγύη του σε όλους τους πληγέντες», με μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

💔 The heart-wrenching sound of residents realising their home was destroyed by the devastating tornado that struck Rio Bonito do Iguaçu, Brazil, yesterday.pic.twitter.com/cDXGvAjQ04— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 8, 2025

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας, χτυπήθηκε το 90% της πόλης. Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ξεριζωμένες στέγες ή σπίτια εντελώς κατεστραμμένα. Οι διασώστες ψάχνουν στα συντρίμμια για επιζώντες ή θύματα. Ένα καταφύγιο άνοιξε σε μια γειτονική πόλη για όσους έμειναν άστεγοι.

🇧🇷🌪️#WATCH: — A likely intense to violent tornado struck the city of Rio Bonito do Iguaçu in Paraná, Brazil, causing severe damage to buildings and trees and destroying numerous structures. Damage suggests this tornado may have reached EF4 intensity. pic.twitter.com/mT4EefUf84 — Khilafat Defense (@khilafatdefense) November 8, 2025

«Εδώ μοιάζει με πεδίο μάχης» είπε στην ενημερωτική πύλη G1 ο συνταγματάρχης Φερνάντο Σούνιγκ, ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας του Παρανά. Ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί, επειδή ο ανεμοστρόβιλος έπληξε το κέντρο της πόλης, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Επιτήρησης του Παρανά, οι άνεμοι έφταναν τα 180-250 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα να πέσουν δέντρα και να καταστραφούν ακόμη και σπίτια.

Στο Ρίο ντε Τζανέιρο και το Σάο Πάουλο έχει αυξηθεί το επίπεδο συναγερμού, λόγω των σφοδρών ανέμων και της βροχής και οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος καταιγίδων στο Παρανά παραμένει υψηλός, όπως και στις άλλες νότιες Πολιτείες, τη Σάντα Καταρίνα και το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, στα σύνορα με την Αργεντινή και την Ουρουγουάη.

Από τις αρχές Νοεμβρίου, πολλές πόλεις του Παρανά πλήττονται από βροχές, θύελλες, ανέμους και χαλάζι. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα συχνότερα, φονικότερα και πιο καταστροφικά.