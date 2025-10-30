Βραζιλία: 132 νεκροί στην επιχείρηση στις φαβέλες του Ρίο – “Αυτά δεν συμβαίνουν ούτε στη Γάζα”, ηχηρό μήνυμα Λούλα

Την ζωή σε 132 ανθρώπους κόστισε η μεγαλύτερη και πιο αιματηρή αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της Βραζιλίας την Τετάρτη στις φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε στη συνοικία Vila Cruzeiro, στη Βραζιλία, στο πλαίσιο εξάρθρωσης της μεγάλης συμμορίας Comando Vermelho, χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως η μεγαλύτερη που έχει διεξαχθεί ποτέ στην πόλη.

Συνολικά 88 άτομα συνελήφθησαν, ενώ χρησιμοποιήθηκαν τεθωρακισμένα οχήματα και βαριά οπλισμένα τμήματα. Κάτοικοι του Ρίο ντε Τζανέιρο τοποθέτησαν σε έναν δρόμο δεκάδες πτώματα που είχαν περισυλλέξει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας.

Ο απολογισμός από το γραφείο του Δημόσιου Συνηγόρου του Ρίο είναι υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τον αριθμό των θυμάτων που είχε δοθεί στη δημοσιότητα την Τρίτη, όταν οι πολιτειακές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 64 νεκρούς, μεταξύ αυτών τέσσερις αστυνομικοί. Οι έφοδοι είχαν στόχο μια μεγάλη συμμορία διακίνησης ναρκωτικών, ανέφερε η πολιτειακή κυβέρνηση.

Την ίδια στιγμή, μέλη συμμοριών αντέδρασαν καταλαμβάνοντας πάνω από 50 αστικά λεωφορεία, τα οποία μετέτρεψαν σε οδοφράγματα, ενώ δεκάδες αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Η επιχείρηση σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από τη Διεθνή Διάσκεψη για το Κλίμα στο Μπελέμ (10–21 Νοεμβρίου), γεγονός που πολλοί παρατηρητές θεωρούν καθόλου τυχαίο. Όπως υπενθυμίζουν διεθνή μέσα, παρόμοιες επιχειρήσεις «εκκαθάρισης» έχουν γίνει και στο παρελθόν ενόψει διεθνών γεγονότων – χαρακτηριστικά πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016.

Παρά τη θριαμβευτική ανακοίνωση των αρχών, πληθώρα ερωτημάτων παραμένει αναπάντητη: πώς ακριβώς εξελίχθηκε η επιχείρηση, αν ανάμεσα στα θύματα υπήρχαν άμαχοι, και ποιος φέρει τελικά την ευθύνη για τον βαρύ απολογισμό.

Πάνω από 2.500 αστυνομικοί και στρατιωτικοί

Αξιωματούχος της κυβέρνησης παραδέχτηκε πάντως ότι δεν επετεύχθη ο βασικός στόχος, δηλαδή η σύλληψη ενός κορυφαίου αρχηγού της συμμορίας.

Κεντρικός σκοπός της επιχείρησης ήταν να περιοριστεί η εδαφική εξάπλωση της εγκληματικής οργάνωσης Comando Vermelho («Κόκκινη Διοίκηση»).

Σύμφωνα με τις αρχές, η προετοιμασία της επιχείρησης είχε ξεκινήσει πάνω από έναν χρόνο νωρίτερα και κινητοποίησε περισσότερους από 2.500 αστυνομικούς και στρατιωτικούς.

Η Comando Vermelho, που ιδρύθηκε τη δεκαετία του ’70 μέσα στις φυλακές της Βραζιλίας, είναι η παλαιότερη ενεργή εγκληματική οργάνωση της χώρας. Το όνομά της – «Κόκκινη Διοίκηση» – παραπέμπει στις ρίζες της, όταν μέλη της ήταν πολιτικοί κρατούμενοι της στρατιωτικής δικτατορίας (1964–1985).

Έκτοτε, η οργάνωση εξελίχθηκε σε ένα τεράστιο εγκληματικό δίκτυο, με δραστηριότητες που εκτείνονται από τη διακίνηση ναρκωτικών μέχρι τους εκβιασμούς. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη τόσο με την αυξανόμενη κρατική καταστολή όσο και με αντίπαλες πολιτοφυλακές.



Οι εικόνες που μετέδωσαν οι κάτοικοι της Vila Cruzeiro θυμίζουν σκηνές πολέμου. Καμένα λεωφορεία, πυροβολισμοί που αντηχούσαν για ώρες και δρόμοι γεμάτοι συντρίμμια.

«Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Ούτε στη Λωρίδα της Γάζας δεν συμβαίνουν αυτά… Δεν αντέχω να δω άλλα πτώματα», δήλωσε με δάκρυα στα μάτια ο πρόεδρος της κοινότητας, φορώντας τα γάντια που χρησιμοποιούσε για να περισυλλέγει τους νεκρούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη των συμμοριών χρησιμοποίησαν drones με εκρηκτικά για να επιτεθούν στις δυνάμεις ασφαλείας. Οι πυροβολισμοί, όπως αναφέρουν κάτοικοι, συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για τον απολογισμό, ζητώντας τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου.

Το ηχηρό μήνυμα του προέδρου Λούλα

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος έστειλε σήμερα ηχηρό μήνυμα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για συντονισμένη δράση προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια αστυνομικών και πολιτών, στον απόηχο της πολύνεκρης αστυνομικής επιχείρησης σε φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο.

«Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι το οργανωμένο έγκλημα θα εξακολουθήσει να καταστρέφει οικογένειες, να καταπιέζει τους κατοίκους, να προωθεί ναρκωτικά και βία στις πόλεις», δήλωσε ο Λούλα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Me reuni hoje pela manhã com ministros do meu governo e determinei ao ministro da Justiça e ao diretor-geral da Polícia Federal que fossem ao Rio para encontro com o governador.



Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e…— Lula (@LulaOficial) October 29, 2025

«Απαιτείται συντονισμένη δράση που να στοχεύει τη ραχοκοκαλιά της διακίνησης ναρκωτικών, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο αστυνομικούς, παιδιά και αθώες οικογένειες», τόνισε ο πρόεδρος της Βραζιλίας.