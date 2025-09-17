Βλαντ Πλαχότνιουκ: «Ανεστάλη η έκδοση του χωρίς να αναφερθούν οι λόγοι» λέει η Εισαγγελία της Μολδαβίας

Στο γεγονός ότι «ανεστάλη δίχως λόγο» η έκδοση του Βλαντ Πλαχότνιουκ από την Ελλάδα αναφέρθηκε με ανακοίνωση της η Εισαγγελία της Μολδαβίας.

Να θυμίσουμε, ότι ο 59χρονος Μολδαβός συνελήφθη την Τετάρτη 22/7 στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» καθώς σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία της Interpol. Ο 59χρονος βαρύνεται με τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Από τη στιγμή της κράτησης στις 22.07.2025 του Vladimir Plahotnic στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Γενική Εισαγγελία έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και προβλέπονται από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες για την προσαγωγή του στη Δημοκρατία της Μολδαβίας με σκοπό την εκτέλεση ποινικών ευθυνών για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν.

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές εξέτασαν τα αιτήματά μας και ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις των αιτιών, παραδέχτηκαν την έκδοση του Vladimir Plahotniuc για όλα τα αιτήματα έκδοσης που υπέβαλε η Δημοκρατία της Μολδαβίας.

Επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας να ενημερώσουμε την κοινωνία με διαφάνεια για όλες τις σχετικές πτυχές που σχετίζονται με τη διαδικασία αυτή, ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την κοινοποίηση που έλαβε σήμερα μέσω καναλιών της Interpol, μετά από απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 17.09.2025, η έκδοση του Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ στη Δημοκρατία της Μολδαβίας έχει ανασταλεί, χωρίς να αναφερθούν οι λόγοι.

Το θεσμικό μας όργανο θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε αυτόν τον φάκελο και θα επιστρέψει με περισσότερες λεπτομέρειες καθώς θα γίνουν διαθέσιμες.