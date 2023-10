Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που τανκ του Ισραήλ ανοίγει πυρ εναντίον αυτοκινήτου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σημειώνεται ότι το πρωί της Δευτέρας 30/10, το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ως τελευταία εξέλιξη πως Ισραηλινά τανκς βρίσκονται στα περίχωρα της Γάζας. «Έχουν κόψει τον δρόμο Salah al-Din και πυροβολούν εναντίον οποιουδήποτε οχήματος προσπαθήσει να τους ακολουθήσει», είπε ένας κάτοικος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Παλαιστινιακές πηγές ανέφεραν σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων ότι ισραηλινά τανκς πραγματοποίησαν εισβολή προς την οδό Salah al-Din, στο κέντρο του κυβερνείου της πόλης της Γάζας, σε απόσταση περίπου 3 χιλιομέτρων (1,8 μίλια) από τον φράχτη της Γάζας.

I verified this video. Israeli army and tanks are now in the very vital and important Salah Al Din road in the Gaza Strip. It’s the main highway and stretches 45km along the strip, starting from the Erez crossing in the North to the Rafah crossing in the South. This means that… pic.twitter.com/scE2uhKFWA