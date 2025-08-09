Βασίλισσα Καμίλα: Πραγματοποιεί κρουαζιέρα με σούπερ γιοτ στην Ελλάδα

Η βασίλισσα Καμίλα απολαμβάνει αυτές τις μέρες μια πολυτελή κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά, μακριά από τον βασιλιά Κάρολο. Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε πάνω στο σούπερ-γιοτ «Zenobia», αξίας 30 εκατομμυρίων λιρών, το οποίο ανήκει στον Σύρο-Σαουδάραβα επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχο δωρητή των Τόρις, Γουάφικ Σαΐντ (Wafic Saïd), σύμφωνα με τον ιστότοπο της “Mirror”.

Η σύζυγος του Βρετανού μονάρχη φορούσε ένα μίντι φλοράλ φόρεμα της βρετανικής μάρκας Aspiga, σε αποχρώσεις του ροζ και άσπρου και μαύρα γυαλιά ηλίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «Zenobia», που πιστεύεται ότι πήρε το όνομά του προς τιμήν μιας βασίλισσας της Συρίας του 3ου αιώνα, έχει μήκος 57 μέτρα και αποτελεί την επιτομή της πολυτέλειας. Μπορεί να φιλοξενήσει έως και 12 άτομα σε έξι καμπίνες, ενώ έχει χώρους για 13 ακόμη μέλη πληρώματος.

Οι εσωτερικοί του χώροι θυμίζουν ξενοδοχείο πολλών αστέρων, με εντυπωσιακά φωτιστικά, εξαιρετικές ξύλινες επενδύσεις και έργα σύγχρονης τέχνης στους τοίχους. Επιπλέον, το γιοτ διαθέτει εξωτερικό χώρο για φαγητό και μια ειδικά διαμορφωμένη βιβλιοθήκη που μπορεί να μετατραπεί σε αίθουσα κινηματογράφου όπως αναφέρει άλλο δημοσίευμα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ