Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ακόμα η Βρετανία μετά από την ανακοίνωση πως ο βασιλιάς Κάρολος πάσχει από καρκίνο, ωστόσο όπως όλα δείχνουν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στη θεραπεία.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Κάρολος μεταφέρθηκε χθες το βράδυ στο Σάντρινγκχαμ, με από συνάντηση που είχε με τον πρίγκιπα Χάρι και έκανε, ενώ έκανε μια σύντομη δημόσια εμφάνιση για πρώτη φορά μετά την αποκάλυψη της διάγνωσης.

Ο βασιλιάς Κάρολος λέγεται ότι «ανταποκρίνεται θαυμάσια» μετά τη διάγνωσή του με έναν άγνωστο καρκίνο.

Ο βασιλιάς εμφανίστηκε ευδιάθετος καθώς χαμογέλασε και χαιρέτησε το συγκεντρωμένο πλήθος καθώς έφυγε από το Clarence House, στο κεντρικό Λονδίνο, πλαισιωμένος από τη βασίλισσα . Εννοείται ότι λίγο αργότερα επιβιβάστηκε σε ελικόπτερο με την Καμίλα από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

KING’S FIRST PUBLIC APPEARANCE SINCE HIS CANCER DIAGNOSIS



Britain's King Charles III waves as he travels with his wife, Queen Camilla, from Clarence House to Buckingham Palace, in London on Tuesday, February 6, 2024.



King Charles III was seen in public for the first time… pic.twitter.com/5284H5ETJH