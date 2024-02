Ο βασιλιάς Κάρολος αποχώρησε σήμερα με αυτοκίνητο από το Clarence House, την κατοικία του στο Λονδίνο, μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα, κάνοντας μια πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση ότι πάσχει από καρκίνο, μετέδωσε ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο 75χρονος βασιλιάς και η σύζυγός του χαιρέτισαν το πλήθος χαμογελώντας από τις πίσω θέσεις του οχήματος.

King Charles pictured for first time since news of cancer diagnosis as he leaves Clarence House in car with Queen Camilla https://t.co/I7odF643pr

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων PA, αναμένεται να μεταβούν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, για να πάνε στη συνέχεια με ελικόπτερο στην κατοικία στο Σάντρινγκχαμ, στην ανατολική Αγγλία.

King Charles leaves London for Sandringham. Barely one hour after Harry arrived at Clarence House. I’m sure Queen Camilla ignored the nasty little brat for what he wrote about her and I hope it has now sunken in, you aren’t welcome. GOD SAVE THE KING



