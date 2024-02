Στο Ηνωμένο Βασίλειο επέστρεψε ο πρίγκιπας Χάρι προκειμένου να συναντηθεί με τον πατέρα του Βασιλιά Κάρολο μετά τη διάγνωση για καρκίνο.

Ο πρίγκιπας Χάρι έφτασε στο Λονδίνο σήμερα το μεσημέρι για να επισκεφθεί τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο Γ’, μετά την ανακοίνωση ότι ο μονάρχης διαγνώσθηκε με καρκίνο, μετέδωσαν βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

