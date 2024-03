Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων ανεστάλησαν στη Βαλτιμόρη χθες Τρίτη το βράδυ, ώρες μετά την κατάρρευση οδικής γέφυρας στο λιμάνι της πόλης των ανατολικών ΗΠΑ, ενώ οι έξι άνθρωποι που αγνοούνταν θεωρείται πλέον πως είναι νεκροί, ανακοίνωσε ανώτερος αξιωματικός του αμερικανικού λιμενικού σώματος.

«Με βάση τη διάρκεια των ερευνών που διενεργήθηκαν και τη θερμοκρασία του νερού, αυτή τη στιγμή δεν εκτιμάμε πως θα βρούμε ανθρώπους ακόμη στη ζωή», εξήγησε ο αντιναύαρχος Σάνον Γκίλριδ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn