Σοκ προκάλεσε στον πλανήτη η πρόσκρουση του φορτηγού πλοίου Dali με την γέφυρα στην Βαλτιμόρη που προκάλεσε την κατάρρευση της τα ξημερώματα της Τρίτης 26/3.

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που προσέκρουσε σε γέφυρα στη Βαλτιμόρη πάντως είχε προλάβει να εκπέμψει σήμα κινδύνου, γεγονός που επέτρεψε να περιοριστεί η κυκλοφορία και να σωθούν ζωές, ανέφερε ο κυβερνήτης του Μέριλαντ.

«Οι άνθρωποι αυτοί είναι ήρωες. Έσωσαν ζωές την περασμένη νύχτα», είπε ο Γουές Μουρ αναφερόμενος στο πλήρωμα του πλοίου Dali το οποίο κατάφερε να ενημερώσει τις αρχές ότι αντιμετώπιζε μηχανικό πρόβλημα ενώ έπλεε με ταχύτητα οκτώ κόμβων στον ποταμό Πατάπσκο.

Μετά την πρόσκρουση, η γέφυρα Φράνσις Σκοτ Κι κατέρρευσε στον ποταμό και έχει αποκλειστεί η πρόσβαση στο λιμάνι της Βαλτιμόρης. Ο κολοσσός των θαλάσσιων μεταφορών Maersk ανακοίνωσε ότι λόγω του συμβάντος αυτού τα πλοία του θα αποφεύγουν στο προσεχές μέλλον το λιμάνι της Βαλτιμόρης, ένα από τα πιο πολυσύχναστα των ΗΠΑ. Το Dali, με σημαία Σιγκαπούρης, ήταν ναυλωμένο από την εταιρεία Maersk όμως το πλήρωμά του δεν ανήκει στην εταιρεία.

Από την κατάρρευση της γέφυρας των τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας, αυτοκίνητα και άνθρωποι κατέληξαν στα νερά του ποταμού. Οι διασώστες ανέσυραν δύο επιζώντες, ο ένας εκ των οποίων παραμένει στο νοσοκομείο. Αναζητούν ακόμη τουλάχιστον έξι άτομα.

«Η προκαταρκτική έρευνα υποδηλώνει ότι επρόκειτο για ατύχημα», είπε ο κυβερνήτης, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη ένδειξη ότι ήταν τρομοκρατική ενέργεια.

Πάνω στη γέφυρα τη στιγμή του ατυχήματος βρίσκονταν οκτώ άνθρωποι και οι έξι από αυτούς αγνοούνται, ανακοίνωσε η υπηρεσία μεταφορών της Πολιτείας αρκετές ώρες μετά την κατάρρευση. Τη στιγμή της κατάρρευσης, στη 1.27 τοπική ώρα, εργάτες επισκεύαζαν το οδόστρωμα της γέφυρας. Τα σόναρ εντόπισαν οχήματα στο βυθό του ποταμού, σε βάθος περίπου 50 μέτρων, είπε ο Πολ Γουίντφιλντ, ο γραμματέας Μεταφορών του Μέριλαντ. Σύμφωνα με τον Μουρ η γέφυρα πληρούσε τις προδιαγραφές και δεν είχε δομικά προβλήματα.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε για το ατύχημα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Το πλοίο «έχασε το προωθητικό σύστημα» καθώς έφευγε από το λιμάνι και το πλήρωμα ενημέρωσε τις τοπικές αρχές ότι δεν μπορούσε να το ελέγξει, μετέδωσε το ABC News, επικαλούμενο μια αναφορά των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ.

Our thoughts are with the people of Baltimore and those impacted by the situation which unfolded this morning. We are working closely with the vessel owner and the vessel operator and are offering our full support to the authorities investigating the situation.