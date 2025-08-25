Τζέρι Άντλερ: Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός – Ο αξέχαστος «Hesh» των «Sopranos» και θρύλος του Μπρόντγουεϊ

Ο Τζέρι Άντλερ, ο ηθοποιός που άφησε το στίγμα του μεταξύ άλλων στις σειρές “The Sopranos” και “The Good Wife” έφυγε από την ζωή σε ηλικία 96 ετών. Εκτός από την υποκριτική είχε ασχοληθεί και με την σκηνοθεσία και για ένα χρονικό διάστημα υπήρξε διευθυντής και σκηνοθέτης στο Μπρόντγουεϊ.

Πρόκειται για έναν ηθοποιό με πολύ βαρύ βιογραφικό και μακρά πορεία στο χώρο της υποκριτικής, που είχε συνεργαστεί με πληθώρα σπουδαίων ηθοποιών μεταξύ των οποίων οι Ρίτσαρντ Μπάρτον, Τζούλι Άντριους και Άντζελα Λάνσμπερι. Μέσα από κάθε ρόλο που ενσάρκωνε κατάφερνε να τραβά τις εντυπώσεις και να αποσπά τις καλύτερες κριτικές, ενώ ευρύτερα γνωστός ο Τζέρι Άντλερ έγινε μέσα από την σειρά “Οι Σοπράνος”, στην οποία υποδύονταν τον Χες Ράμπκιν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπων της οικογένειάς του στο Associated Press και το Fox News απεβίωσε κατά την διάρκεια του ύπνου του, ενώ την δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε και ο φίλος του, Φρανκ Τα. Ράιλι, μέσα ανάρτησης στο X (Πρώην Twitter).

“Ο σπουδαίος ηθοποιός και φίλος μου Τζέρι Άντλερ πέθανε σήμερα σε ηλικία 96 ετών. Τον γνωρίζετε από έναν από τους εμβληματικούς ρόλους του ή από πολλές εμφανίσεις του ως guest. Όχι κι άσχημα για κάποιον που δεν ξεκίνησε να παίζει μέχρι τα 65 του”, έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Τζέρι Άντλερ από τα φοιτητικά του χρόνια άρχισε την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής, ενώ το «μικρόβιο» κληρονόμησε από τον πατέρα του που ήταν μέσα στην θεατρική βιομηχανία. Έχει υποδυθεί δεκάδες ρόλους, ενώ μερικές από τις πιο γνωστές συμμετοχές του σε τηλεοπτικές σειρές είναι οι: “ Μυστηριώδεις φόνοι στο Μανχάταν”, “Getting Away with Murder”, “Northern Exposure” και “Mad About You”.