Τραμπ για Γκιλφόιλ: “Απογοητεύτηκα από όσα διάβασα, δεν την ξέρω τόσο καλά – Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα”
"Δεν θέλω να σκεφτώ το ενδεχόμενο να της δώσω χάρη"
«Απογοητευμένος και έκπληκτος» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα όσα διάβασε για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, λίγο μετά την αποπομπή της από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Newsmax το βράδυ της Πέμπτης, όταν ρωτήθηκε σχετικά είπε: «δεν θέλω να σκεφτώ το ενδεχόμενο να της δώσω χάρη».
Η αναφορά Τραμπ έγινε με αφορμή ερώτημα του δημοσιογράφου ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με νομικές περιπέτειες και αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να της δώσει χάρη.
«Δεν θελω να το σκεφτώ αυτό. Απογοητεύτηκα από οσα διάβασα, δεν της έχω μιλήσει» απάντησε αρχικά ο κ. Τραμπ.
NEWSMAX: Would you consider a pardon for Kimberly Guilfoyle? TRUMP: I don’t want to think about (So, yes!) https://t.co/0Q0WsLYXoF— Aaron Rupar (@atrupar) October 16, 2026
Στη συνέχεια είπε για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ «τη γνώριζα για χρόνια, ήταν παντρεμένη με τον Γκάβιν Νιούσομ, δεν την ήξερα τόσο τόσο καλά».
Πρόσθεσε, δε, «το ενδιαφέρον ήταν ότι έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα ως πρέσβης γι’ αυτό είμαι απογοητευμένος».
«Είναι ικανή αλλά όταν διάβασα όσα έγραφαν έμεινα έκπληκτος και απογοητεύτηκα» κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
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