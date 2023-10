Σύννεφο τρόμου πάνω από την Ευρώπη. Στο Βέλγιο υπήρξε προειδοποίηση για βόμβα σε σχολεία την ώρα που στη Γαλλία εκκενώνονται ξανά τέσσερα αεροδρόμια.

Σχετικά με το Βέλγιο, πρόκειται για δύο σχολεία στη Φλάνδρα, παρακείμενο σουπερμάρκετ, γειτονική πολυκατοικία καθώς και ένα σχολείο στη Βαλλονία τα οποία εκκενώθηκαν μετά από προειδοποίηση για βόμβα.

Στη Φλάνδρα οι μαθητές έχουν μεταφερθεί σε αθλητικό κέντρο όπως αναφέρουν τα βελγικά μέσα με την αστυνομία να σημειώνει ότι βρίσκονται ειδικοί στο πεδίο, καθώς και σκύλος εκπαιδευμένος για τον εντοπισμό εκρηκτικών.

Το προειδοποιητικό σημείωμα σχετικά με τα σχολεία της Φλάνδρας εντοπίστηκε σήμερα το πρωί.

Νωρίτερα σήμανε συναγερμός στις Βρυξέλλες, όταν επιβάτες τραμ ανέφεραν ότι στο βαγόνι υπήρχε άνδρας που έφερε όπλο στη ζώνη του χωρίς μέχρι τώρα να έχει επιβεβαιωθεί. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 8.30 το πρωί, σύμφωνα με τα βελγικά μέσα.

I do not want to scare anyone but watch out, according to local Belgian media, a potentially dangerous armed man has been seen this morning in the proximities of the station #Diamant in #Brussels. #terror #terrorism #belgium #bruxelles https://t.co/2EA2NuXc0c