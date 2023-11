Τρίτη ημέρα εκεχειρίας σήμερα Κυριακή 26 Νοεμβρίου στη Γάζα και εχθές Σάββατο απελευθερώθηκαν 17 όμηροι της Χαμάς, ενώ παράλληλα αποφυλακίστηκαν 39 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

Η εκεχειρία αυτή, που συμφωνήθηκε υπό την αιγίδα του Κατάρ, προσέφερε μία ακόμη ημέρα ανάπαυλας στους κατοίκους της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας έπειτα από επτά εβδομάδες πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ από την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι. Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν σταματήσει από το πρωί της Παρασκευής, όπως και οι εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Χαμάς.

Εξάλλου η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι διαθέτει τον κατάλογο των ομήρων που αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, αλλά δεν αποκάλυψε την ταυτότητά τους, τον αριθμό τους, αλλά ούτε και την ώρα που αναμένεται να παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό.

Οι χθεσινές απελευθερώσεις καθυστέρησαν πολλές ώρες, καθώς η Χαμάς να κατηγόρησε το Ισραήλ ότι δεν σέβεται τη συμφωνία, αλλά τελικά η διαδικασία προχώρησε. Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντορόν Σπίλμαν έκανε λόγο για «τακτική» της Χαμάς «να καθυστερεί» στο πλαίσιο «ψυχολογικού πολέμου».

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού κινήματος, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει τους 13 Ισραηλινούς ομήρους και τους τέσσερις Ταϊλανδούς να μπαίνουν σε οχήματα της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, λίγο πριν τα μεσάνυκτα. Μια νεαρή γυναίκα, με επίδεσμο στον αστράγαλο που περπατούσε με πατερίτσες ήταν ξαπλωμένη σε φορείο σε ένα από τα οχήματα.

Το κομβόι πέρασε στην Αίγυπτο μέσω του περάσματος της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, και οι όμηροι οδηγήθηκαν στη συνέχεια στο Ισραήλ.

Μεταξύ των ομήρων που απελευθερώθηκαν χθες ήταν η Μάγια Ρεγκέβ, 21 ετών, η οποία απήχθη μαζί με τον 18χρονο αδελφό της όταν προσπαθούσαν να φύγουν από το μουσικό φεστιβάλ Tribe of Nova το οποίο δέχθηκε επίθεση από τη Χαμάς. Βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε τη νεαρή γυναίκα και τον αδελφό της δεμένους στο πίσω μέρος από ένα φορτηγάκι.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που η Μάγια επιστρέφει σε εμάς. Ωστόσο η καρδιά μου είναι κομμάτια επειδή ο γιος μου Ιτάι είναι ακόμη φυλακισμένος της Χαμάς στη Γάζα», δήλωσε η μητέρα τους Μίριτ σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων.

Μια Ισραηλινοϊρλανδή 9 ετών, η Έμιλι, είναι επίσης μεταξύ της ομάδας των 17 ομήρων που απελευθερώθηκαν, ανακοίνωσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ, κάνοντας λόγο για «μια ημέρα τεράστιας χαράς και ανακούφισης».

«Δεν βρίσκουμε λέξεις για να περιγράψουμε τα συναισθήματά μας έπειτα από 50 δύσκολες και περίπλοκες ημέρες», δήλωσε ο Τόμας Χαντ, πατέρας της Έμιλι. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξαναβρίσκουμε την Έμιλι, αλλά παράλληλα σκεφτόμαστε (…) όλους τους ομήρους που δεν έχουν επιστρέψει ακόμη σπίτια τους».

Τέσσερις Γερμανοϊσραηλινοί είναι επίσης μεταξύ των απελευθερωθέντων, επεσήμανε η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ εκφράζοντας την «ανακούφισή» της. Τέσσερις άλλοι Γερμανοϊσραηλινοί είχαν αφεθεί ελεύθεροι την Παρασκευή.

Οι 17 όμηροι «υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις», επεσήμανε ο στρατός του Ισραήλ. Ένας από αυτούς παρέμεινε στο νοσοκομείο και οι υπόλοιποι επέστρεψαν στις οικογένειές τους, διευκρίνισε.

Στο Τελ Αβίβ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στην Πλατεία Ομήρων. «Βγάλτε τους από την κόλαση», έγραφε ένα πανό.

Αργά το βράδυ το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι άφησε ελεύθερη δεύτερη ομάδα 39 Παλαιστίνιων κρατουμένων, όλοι τους γυναίκες και ανήλικοι.

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη κομβόι αυτοκινήτων, τα οποία πάνω τους είχαν σημαίες διάφορων παλαιστινιακών κινημάτων, βγήκαν στους δρόμους συνοδεύοντας λεωφορείο του Ερυθρού Σταυρού το οποίο μετέφερε τους κρατούμενους.

He was arrested in 2021 at the age of 16 during a raid and search of his family’s home in Jerusalem. After enduring 11 trials, he was ultimately sentenced to 25 months in prison. #Palestine #WestBank #Gaza pic.twitter.com/j97HkcXLNd

Στην Ανατολική Ιερουσαλήμ οι εορτασμοί ήταν πιο διακριτικοί. Πολλά οπλισμένα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ είχαν παραταχθεί έξω από το σπίτι της 39χρονης Ίσραα Τζάαμπις, της πιο γνωστής κρατούμενης που αφέθηκε ελεύθερη χθες.

Η φωτογραφία της μέσα σε ισραηλινό δικαστήριο, στην οποία φαίνεται να σηκώνει τα ατροφικά της δάκτυλα, με το πρόσωπό της να είναι εν μέρει καμένο, έχει αναχθεί σε σύμβολο των δεινών τα οποία υφίστανται Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

«Ντρέπομαι να λέω ότι είμαι χαρούμενη την ώρα που όλη η Παλαιστίνη είναι τραυματισμένη», δήλωσε στους δημοσιογράφους από το σαλόνι του οικογενειακού της σπιτιού, στο πλευρό του 13χρονου γιου της Μοτασέμ. «Πρέπει να απελευθερώσουν τους πάντες», τόνισε.

Η Τζάαμπις είχε καταδικαστεί σε 11 χρόνια κάθειρξη γιατί το 2015 πυροδότησε γκαζάκι που μετέφερε στο αυτοκίνητό της σε ισραηλινό σημείο ελέγχου, με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν αστυνομικό.

Την ίδια στιγμή, το Κατάρ ελπίζει να παραταθεί η εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς πέρα από τις τέσσερις ημέρες που έχουν ήδη συμφωνηθεί, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας Μαζίντ αλ Ανσάρι.

«Αυτό που ελπίζουμε είναι η ώθηση που δημιουργήθηκε από τις απελευθερώσεις των δύο αυτών ημερών και από αυτή τη συμφωνία των τεσσάρων ημερών να μας επιτρέψει να παρατείνουμε την εκεχειρία πέρα από αυτές τις τέσσερις ημέρες και κατά συνέπεια να ξεκινήσουμε πιο σοβαρές συζητήσεις για τους υπόλοιπους ομήρους», επεσήμανε ο αλ Ανσάρι μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Με βάση την τρέχουσα συμφωνία η εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα θα διαρκέσει ως τη Δευτέρα και στο πλαίσιό της θα αφεθούν ελεύθεροι 50 από τους ομήρους που κρατά το παλαιστινιακό κίνημα στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς απήγαγε περίπου 240 ανθρώπους κατά τη βίαιη επίθεσή της εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, όταν σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Το Κατάρ θα συνεργαστεί με εταίρους του στην Αίγυπτο και τις ΗΠΑ αλλά και με το Ισραήλ και τη Χαμάς ώστε να διασφαλίσει ότι θα εισέλθει στη Γάζα η συμφωνηθείσα ποσότητα βοήθειας, επεσήμανε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Η συμφωνία προβλέπει την είσοδο 300 φορτηγών με τρόφιμα, ιατρικό εξοπλισμό και καύσιμα στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με ισραηλινές αναφορές την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε χθες Σάββατο πως συνολικά 248 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έφθασαν στη Λωρίδα της Γάζας αφότου τέθηκε σε ισχύ η ανακωχή της Χαμάς και του Ισραήλ, εκ των οποίων 61 μετέφεραν ιατρικό υλικό, τρόφιμα και νερό στο βόρειο τμήμα του θυλάκου.

Ένδεκα ασθενοφόρα, τρία λεωφορεία και όχημα με καρότσα παραδόθηκαν στο νοσοκομείο Ας Σίφα, το μεγαλύτερο της Λωρίδας της Γάζας, για να βοηθηθεί στην εσπευσμένη απομάκρυνση ασθενών, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, η δομή υγείας αυτή ήταν το κυριότερο κέντρο διοίκησης επιχειρήσεων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας· το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα το διαψεύδει.

«Όσο περισσότερο διαρκεί η εκεχειρία, τόσο περισσότερη βοήθεια θα μπορέσουν να παραδώσουν ανθρωπιστικές οργανώσεις σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας», τόνισε το OCHA, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στην παλαιστινιακή και στην αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ τόνισε πως καλωσορίζει «την απελευθέρωση περισσότερων ομήρων» χθες Σάββατο κι επανέλαβε την έκκλησή της να υπάρξει «άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων», ενώ εξέφρασε την «ελπίδα» ότι «η αποφυλάκιση περισσότερων παλαιστινίων φυλακισμένων θα ανακουφίσει τις οικογένειές τους».

Another critical 2nd day which saw the release of Israeli & foreign hostages held in #Gaza, as well as Palestinian prisoners from Israeli jails. All concerned must uphold their commitments & refrain from provocations that may endanger the full implementation of 22 Nov. agreement.