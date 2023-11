Η 9χρονη Έμιλυ Χαντ ήταν μια εκ των 240 ανθρώπων που αιχμαλωτίστηκαν από τους τρομοκράτες της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου. Μέχρι σήμερα θεωρούνταν νεκρή. Όπως, όμως, έγινε γνωστό το βράδυ του Σαββάτου 25/11, η 9χρονη ήταν ανάμεσα στους 17 συνολικά ομήρους που απελευθέρωσε η Χαμάς στο πλαίσιο της συμφωνίας για εκεχειρία και ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Μετά από 50 ημέρες αιχμαλωσίας στη Γάζα, η 9χρονη Ισραηλινο-Ιρλανδή Έμιλυ Χαντ βρίσκεται πλέον καθ’ οδόν για το σπίτι της στο Ισραήλ.

Η Έμιλυ είχε απαχθεί από το κιμπούτς Be’eri στις 7 Οκτωβρίου από τρομοκράτες της Χαμάς και συμπεριλήφθηκε στην δεύτερη “ομάδα” ομήρων που απελευθερώθηκαν. Υπενθυμίζεται πως η συμφωνία για εκεχειρία έχει συμφωνηθεί να διαρκέσει τέσσερις ημέρες και προβλέπει την απελευθέρωση 50 Ισραηλινών -στο σύνολο του μητέρες, παιδιά και ηλικωμένες γυναίκες.

Η 9χρονη, όπως και οι υπόλοιποι απελευθερωθέντες θα οδηγηθούν από τον Ερυθρό Σταυρό μέσω Αιγύπτου σε νοσοκομείο προαστίου του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ. Εκεί θα επανενωθεί με τον πατέρα της και την υπόλοιπη οικογένεια της, που τόσο πολύ της έλειψαν και τους έλειψε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας Μάικλ Μάρτιν εξέδωσε μια σχετική ανακοίνωση λέγοντας ότι είναι «ευχαριστημένος» για την απελευθέρωση της ιρλανδο-ισραηλινήςΈμιλι Χαντ.

«Μετά από εβδομάδες τραύματος, αυτή είναι μια πολύτιμη και βαθιά συγκινητική στιγμή για την οικογένεια Χαντ», υπογραμμίζει ο ΥΠΕΞ της Ιρλανδία.

