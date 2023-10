Τραγωδία σημειώθηκε στο Βίγο της Ισπανίας όταν μετά από φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία υπήρξαν τέσσερις νεκροί.

«Υπάρχουν τέσσερις νεκροί: τρεις ανήλικοι και ένας ενήλικος», ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Κάρλος Λόπεθ, εκπρόσωπος του δημαρχείου της Βίγο, τροποποιώντας ένα πρώτο απολογισμό που είχε ανακοινωθεί από τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας και σύμφωνα με τον οποίο και οι τέσσερις νεκροί ήταν ανήλικοι.

Ωστόσο δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες για την ηλικία, το φύλο και την ενδεχόμενη συγγένεια ανάμεσα στα θύματα ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες ενοίκων της πολυκατοικίας, που μεταδόθηκαν από ισπανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για μια μητέρα και τρία από τα παιδιά της.

«Είναι πιθανόν ορισμένα από τα θύματα, τόσο οι νεκροί όσο και ορισμένοι τραυματίες, να είναι αδελφοί και αδελφές», ανέφερε από την πλευρά της στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας.

