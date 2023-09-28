Τραγωδία στο Ρότερνταμ – Πέθανε από την επίθεση ενόπλου ένα 14χρονο κορίτσι

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα — μια 14χρονη έφηβη, η μητέρα της και ένας εκπαιδευτικός — όταν ένας 32χρονος άνδρας άρχισε να πυροβολεί σε ένα σπίτι και στη συνέχεια σε ένα νοσοκομείο στο Ρότερνταμ, στη νοτιοδυτική Ολλανδία, ανακοίνωσε η ολλανδική αστυνομία.

Το 14χρονο κορίτσι, που έφερε βαριά τραύματα μετά τον πυροβολισμό σήμερα μέσα σε σχολική αίθουσα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και σε παρακείμενο σπίτι στο Ρότερνταμ, κατέληξε, αυξάνοντας σε τρεις τους νεκρούς από την επίθεση αυτή.

“Το 14χρονο κορίτσι που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Heiman Dullaertplein κατέληξε.

Η μητέρα του, 39 ετών, κάτοικος του Ρότερνταμ, επίσης έχασε τη ζωή της σε αυτό το περιστατικό”, αναφέρει η αστυνομία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

