Τουλάχιστον δύο νεκροί από την επίθεση ενόπλου στο Ρότερνταμ

«Τουλάχιστον δύο άνθρωποι» σκοτώθηκαν σήμερα, σε μια διπλή επίθεση ενός ενόπλου στο Ρότερνταμ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Τα δύο θύματα ήταν η 39χρονη γειτόνισσα του δράστη και ένας 42χρονος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Εράσμους, είπε ο αρχηγός της αστυνομίας Φρεντ Βεστερμπέκε. Η 14χρονη κόρη της γυναίκας πυροβολήθηκε επίσης και τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο δράστης ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Εράσμους.

Ο ένοπλος, με στρατιωτική περιβολή, άνοιξε πυρ αρχικά μέσα σε ένα διαμέρισμα και στη συνέχεια εισέβαλε στο γειτονικό πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Πυρκαγιές ξέσπασαν αμέσως μετά και στα δύο σημεία, όμως σβήστηκαν γρήγορα.

🇳🇱 | AHORA: Un hombre ha sido detenido tras un tiroteo en Rotterdam, Paises Bajos. pic.twitter.com/ZmyMKh2BNt September 28, 2023

«Υπάρχουν νεκροί από τους πυροβολισμούς στο Ρότερνταμ. Θα ενημερώσουμε πρώτα την οικογένεια και τους συγγενείς και θα δώσουμε περισσότερες εξηγήσεις αργότερα» ανέφερε η αστυνομία σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας μπήκαν στο νοσοκομείο αναζητώντας τον ύποπτο, έναν άνδρα ηλικίας 32 ετών, οπλισμένο με ένα πιστόλι. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ANP.

Ο άνδρας πιστεύεται ότι έδρασε μόνος και δεν υπάρχει δεύτερος καταζητούμενος.

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν από τοπικά κανάλια φαίνονται πολλοί άνθρωποι να βγαίνουν από το νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων και γιατροί και ασθενείς, ενώ ταυτόχρονα μπαίνουν σε αυτό αστυνομικοί φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα. Ελικόπτερα της αστυνομίας πετούν πάνω από το σημείο. Γιατροί και νοσηλευτές μεταφέρουν ασθενείς με φορεία και αμαξίδια.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά το νοσοκομείο για να εντοπίσει τυχόν άλλα θύματα του δράστη, ο οποίος συνελήφθη. Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο φαίνεται ένας άνδρας που φοράει χειροπέδες, να απομακρύνεται από αστυνομικούς.

«Πρώτα ακούστηκαν πυροβολισμοί στον τέταρτο όροφο. Τέσσερις ή πέντε πυροβολισμοί. Μετά εκτοξεύτηκε μια βόμβα μολότοφ στο εκπαιδευτικό κέντρο», είπε ένας φοιτητής ιατρικής στο τηλεοπτικό κανάλι RTL. «Υπήρξε πανικός και κραυγές (…) Δεν άκουσα πυροβολισμούς, είδα μόνο τον πανικό», είπε ένας άλλος μάρτυρας, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση NOS.

«Η σημερινή είναι μια πολύ ζοφερή ημέρα», σχολίασε ο ασκών χρέη υπουργού Δικαιοσύνης και Ασφάλειας Ντίλαν Γεσίλγκοζ, από τις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται.

Στο Ρότερνταμ σημειώνονται συχνά επεισόδια με πυροβολισμούς που αποδίδονται συνήθως σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντιπάλων συμμοριών εμπόρων ναρκωτικών. Το 2019 τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε ένα τραμ στην Ουτρέχτη ενώ το 2011 η Ολλανδία συγκλονίστηκε όταν ένας 24χρονος, ο Τρίσταν φαν ντερ Φλις, σκότωσε έξι ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 10 μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο.

