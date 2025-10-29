Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: 2 νεκροί μετά την κατάρρευση κτιρίου – Ακόμα 3 άτομα κάτω από τα χαλάσματα (LIVE εικόνα)

Συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων στην Τουρκία στα χαλάσματα του επταώροφου κτιρίου που κατέρρευσε το πρωί της Τετάρτης 29/10 στο Γκέμπζε, κοντά στην Κωνσταντινούπολη.

Ήδη από τα συντρίμμια έχουν ανασυρθεί νεκρά δύο μέλη της οικογένειας, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο αγόρι, που εγκλωβίστηκε, ενώ παραμένει άγνωστη η τύχη των τριών άλλων μελών.

«Δυστυχώς, εντοπίστηκε μία σορός. Πρόκειται για τη σορό ενός αγοριού. Πιστεύουμε ότι είναι ο Μουχαμμέτ Εμίρ Μπιλίρ» δήλωσε νωρίτερα ο υφυπουργός Εσωτερικών Μεχμέτ Ακτάς. Λίγη ώρα αργότερα ένα ακόμη άτομο εντοπίστηκε νεκρό.

LIVE εικόνα από το σημείο:

Στο κτίριο, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, διέμενε η οικογένεια Μπιλίρ –ο Λεβέντ Μπιλίρ (44 ετών), η σύζυγός του Εμίνε Μπιλίρ (37) και τα παιδιά τους, Εμίρ (12), Νίσα (14) και Ντιλάρα Μπιλίρ (18).

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, που κατοικούσε στον τελευταίο όροφο, και ένα ζευγάρι που νοίκιαζε διαμέρισμα στον μεσαίο όροφο, δεν βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή της κατάρρευσης. A residential building collapsed in #Kocaeli. According to preliminary reports, citizens are trapped under the rubble.#Turkey pic.twitter.com/IgNcoGlOAI— Karina Karapetyan (@KarinaKarapety8) October 29, 2025

Ο κυβερνήτης της επαρχίας δήλωσε πως οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, είπε ότι εννέα γειτονικά κτίρια εκκενώθηκαν προληπτικά και σφραγίστηκαν από την αστυνομία.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν 147 διασώστες, εκ των οποίων 80 από την AFAD, μαζί με πυροσβεστική, αστυνομία, υγειονομικό προσωπικό και εθελοντικές οργανώσεις. Επιστρατεύτηκαν 2 σκύλοι έρευνας και διάσωσης, 8 συσκευές εντοπισμού, 2 drones και 52 οχήματα.