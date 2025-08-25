Τουρκία: Σάλος με τον υπουργό Μεταφορών του Ερντογάν – Έτρεχε με 225 χιλιόμετρα και έφαγε κλήση (Βίντεο)

Σάλο έχει προκαλέσει η ασυνείδητη οδηγική συμπεριφορά του υπουργού Μεταφορών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, που ανάρτησε βίντεο που τον δείχνει να τρέχει με 225 χλμ/ώρα στον αυτοκινητόδρομο Άγκυρας – Νίγδης.

Στο βίντεο, στο οποίο ακούγονται μουσική και αποσπάσματα από ομιλίες του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το κοντέρ του αυτοκινήτου εκτοξεύεται καθώς το όχημα του υπουργού προσπερνά άλλα ΙΧ στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τροχαία του επέβαλε πρόστιμο 240 ευρώ για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στους τουρκικούς αυτοκινητόδρομους είναι 140 χλμ/ώρα. Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… 📹🎶



Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, “Yeterince çalışmadık” diyerek yolumuza devam ediyoruz…#TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/iGToOlTpfD— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025

Μπροστά στις σφοδρές αντιδράσεις και τους σαρκασμούς των χρηστών, ο Ουράλογλου ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ φωτογραφία από την κλήση, γράφοντας: «Συγγνώμη προς το έθνος».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, την περασμένη χρονιά σημειώθηκαν στην Τουρκία περίπου 1,5 εκατομμύριο τροχαία δυστυχήματα, στα οποία έχασαν τη ζωή τους 6.351 άνθρωποι.