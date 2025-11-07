Τουρκία: Εντάλματα σύλληψης εναντίον του Νετανιάχου και άλλων 36 Ισραηλινών αξιωματούχων για “γενοκτονία” στη Γάζα

Η τουρκική δικαιοσύνη εξέδωσε σήμερα εντάλματα σύλληψης με την κατηγορία της «γενοκτονίας», σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και πολλών Ισραηλινών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων είναι και οι υπουργοί Άμυνας Ίσραελ Κατζ και Εθνικής Ασφάλειας, Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ.

Τα εντάλματα στρέφονται συνολικά εναντίον 37 υπόπτων, διευκρίνισε η γενική εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, χωρίς όμως να ανακοινώσει όλα τα ονόματα.

Μεταξύ των υπόπτων είναι και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ, ο Εγιάλ Ζαμίρ, πρόσθεσε η εισαγγελία, καταγγέλλοντας «τη γενοκτονία και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν κατά συστηματικό τρόπο από το ισραηλινό κράτος στη Γάζα».

Η τουρκική δικαιοσύνη αναφέρθηκε επίσης στην περίπτωση του «Νοσοκομείου Τουρκο-παλαιστινιακής Φιλίας» της Λωρίδας της Γάζας (είχε κατασκευαστεί από την Τουρκία) που βομβαρδίστηκε τον Μάρτιο από τον ισραηλινό στρατό ο οποίος υποστήριξε ότι αποτελούσε βάση μαχητών της Χαμάς.