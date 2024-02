Σοκάρουν οι εικόνες από την εν ψυχρώ δολοφονία μιας Βρετανίδας νηπιαγωγού από ταξιτζή στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η Dailymail η Katie Erorbay ήταν μητέρα ενός παιδιού και επέστρεφε στο σπίτι της από το σχολείο όταν σκοτώθηκε στην περιοχή Orhantepe στην Τουρκία το απόγευμα της Πέμπτης.

Horrifying moment British nursery teacher is shot dead 'by obsessed taxi driver' who then turns the gun on himself in Turkey https://t.co/hpcnp3BjcX pic.twitter.com/6D7wSqtfL0

Ο Gülter, ο οποίος λέγεται ότι εργάζεται για μια τοπική εταιρεία ταξί, φέρεται να είχε «εμμονή» με το θύμα του και συχνά την περίμενε έξω από τις πύλες του νηπιαγωγείου για να την παρενοχλήσει.

British citizen Katie Erorbay, an English teacher, was shot to death with a pistol by a man who wanted to be forced out of her car in the Kartal district of Istanbul, Turkey. The man committed suicide by shooting himself in the head next to the car with the same pistol. pic.twitter.com/bQflajLGBc