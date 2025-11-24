Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με Πούτιν – Στο επίκεντρο η Ουκρανία
Στη συνομιλία εξετάστηκαν οι διμερείς σχέσεις Ρωσίας - Τουρκίας, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.
Όπως αναφέρεται, στη συνομιλία εξετάστηκαν ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, οι διμερείς σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.
Ο κ. Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να τερματιστεί ο πόλεμος «με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη». Παράλληλα, εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να συμβάλει «σε κάθε διπλωματική πρωτοβουλία ή σχέδιο που θα μπορούσε να διευκολύνει την απευθείας επαφή των πλευρών και να οδηγήσει σε μόνιμη ειρήνη στην περιοχή, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν».
