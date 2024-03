Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας 4/3 σε νοσοκομείο στο Άαχεν της Γερμανίας με 65χρονη να κρατάει 15 ομήρους.

Συγκεκριμένα η Αστυνομία αναπτύχθηκε άμεσα στο σημείο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η γυναίκα οχυρώθηκε σε δωμάτιο της κλινικής και εκεί βρίσκονται και άλλοι ασθενείς.

Στο σημείο έχουν φτάσει παράλληλα και πυροσβεστικά οχήματα αλλά και ασθενοφόρα.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

BREAKING:



Around 15 people have been taken hostage at a hospital in Aachen, Germany.



SWAT police have arrived on the scene



🇩🇪 pic.twitter.com/Jw3bcE5SoB