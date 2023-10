Πέθανε ο Μπερτ Γιανγκ, ο ηθοποιός οποίος κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ερμηνεία στην ταινία «Ρόκι» δίπλα στον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Ο Γιανγκ που συμμετείχε σε περισσότερες από 160 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές σειρές πέθανε στα 83 του έτη.

Γενήθηκε στο Κουίνς και υπηρέτησε στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ τη δεκαετία του 1950 ενώ αργότερα σπούδασε στο Actors Studio του Λι Στράσμπεργκ. Έκανε καριέρα παίζοντας κυρίως «σκληρούς» και Ιταλοαμερικανούς στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Έγινε ευρέως γνωστός από τον ρόλο του ως Πόλι Πενίνο στην ταινία Ρόκι του 1976, υποδυόμενος τον αλκοολικό χασάπη και φίλο του πρωταγωνιστή Σιλβέστερ Σταλόνε που ερμηνεύσε τον ρόλο του Ρόκι Μπαλμπόα.

Ο Σταλόνε σε ανάρτησή του για τον πρώην συμπρωταγωνιστή του, ανέφερε ότι ο Γιάνγκ ήταν ένας «σημαντικός φίλος».

«Ήσουν ένας απίστευτος άνθρωπος και καλλιτέχνης, θα λείψεις πολύ και σε εμένα αλλά και στον κόσμο», έγραψε στο Instagram.

Ο Γιάνγκ επέστρεψε στον ρόλο του Πόλι και για τα έξι πρωτότυπα σίκουελ του «Ρόκι». Αλλες ταινίες στις οποίες συμμετείχε είναι οι «Chinatown», «The Pope of Greenwich Village» και «Once Upon a Time in America». Επιπλέον, εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές σειρές, από το «MAS*H» και το «The Rockford Files» μέχρι το «Law & Order».

