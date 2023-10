Παγκόσμια θλίψη έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος του Matthew Perry, που άφησε το στίγμα του ως Chandler Bing στη θρυλική τηλεοπτική σειρά «Τα Φιλαράκια».

Ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του σε ηλικία 54 ετών.

Ο επίσημος λογαριασμός της σειράς «Τα Φιλαράκια» τον αποχαιρετά με μία συγκινητική ανάρτηση.

«Είμαστε συντετριμμένοι που μάθαμε για το θάνατο του Matthew Perry. Ήταν ένα πραγματικό δώρο για όλους μας. Συμπαραστεκόμαστε στην οικογένειά του, στους αγαπημένους του και σε όλους τους θαυμαστές του», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Ο Matthew Perry ταυτίστηκε με τη σειρά «Φιλαράκια» που προβαλλόταν στο NBC για δέκα σεζόν (1994-2004).

Μακριά από τα φώτα και τις κάμερες, ο ηθοποιός έδινε μάχη για χρόνια με την εξάρτησή του από τα αναλγητικά και το αλκοόλ και είχε χρειαστεί επανειλημμένα να μπει σε κλινικές αποτοξίνωσης.

Ο Matthew Perry είχε επίσης πρωταγωνιστήσει ή παίξει δεύτερους ρόλους σε κινηματογραφικές ταινίες, όπως η ρομαντική κομεντί Fools Rush In (1997, σε σκηνοθεσία Άντι Τέναντ, με συμπρωταγωνίστρια τη Σάλμα Χάγεκ), ή η αστυνομική κωμωδία The Whole Nine Yards (2000, σε σκηνοθεσία Τζόναθαν Λιν, με συμπρωταγωνιστές τον Μπρους Γουίλις και τη Ροζάνα Αρκέτ).

