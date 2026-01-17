Συρία: Απαγόρευση της κυκλοφορίας επέβαλαν οι κουρδικές δυνάμεις στη Ράκα

Οι κουρδικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα πως επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα στην επαρχία Ράκα, την οποία ελέγχουν στη βόρεια Συρία, με τις κυβερνητικές δυνάμεις, που προελαύνουν, να απειλούν να βομβαρδίσουν στόχους σε αυτήν την περιοχή.

Μετά την ανάκτηση του ελέγχου σήμερα κοινοτήτων στο βόρειο τμήμα της Συρίας, που είχαν εκκενώσει υπό πίεση οι κουρδικές δυνάμεις, ο συριακός στρατός ζήτησε από την πλευρά του, σε μια ανακοίνωση, από τους αμάχους να απομακρυνθούν από στρατιωτικές εγκαταστάσεις της επαρχίας Ράκα, την οποία σχεδιάζουν να πλήξουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συριακός στρατός πήρε σήμερα τον έλεγχο τμημάτων της βόρειας Συρίας που είχαν εκκενώσει οι κουρδικές δυνάμεις και συγκρούσεις έχουν ξεσπάσει μεταξύ των δύο πλευρών σε μία περιοχή όπου εξακολουθούν και βρίσκονται αντιμέτωπες, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) στο σημείο.

Σε ένα δελτίο Τύπου, η αυτόνομη κουρδική διοίκηση ανακοίνωσε πως «μία πλήρης απαγόρευση της κυκλοφορίας έχει επιβληθεί στην περιοχή της Ράκα μέχρι νεωτέρας».

Η πόλη της Ράκα, στην ομώνυμη επαρχία, ήταν η «πρωτεύουσα» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, προτού καταληφθεί από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (όπου επικρατούν οι Κούρδοι), με τη στήριξη ενός συνασπισμού δυνάμεων υπό τις ΗΠΑ.

Ο συριακός στρατός είπε νωρίτερα πως κατέλαβε τις περιοχές με κοιτάσματα πετρελαίου Σουφιάν και Ταουαράχ στη βόρεια Συρία, απ’ όπου Κούρδοι μαχητές αποσύρθηκαν από δεκάδες πόλεις και χωριά βάσει μιας συμφωνίας που στόχευε στο να αποφευχθεί μια αιματηρή αναμέτρηση.

Οι κουρδικές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν κάποια από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα της Συρία στην επαρχία Ντέιρ αλ Ζορ, ανατολικότερα. Η συριακή κυβέρνηση λέει πως αυτά τα κοιτάσματα πρέπει να τα διαχειρίζεται η κεντρική διοίκηση.

Πιο πριν, ο συριακός στρατός ανακοίνωσε μέσω της συριακής τηλεόρασης πως ανέκτησε σήμερα τον έλεγχο σε 34 «πόλεις και χωριά» που είχαν εκκενώσει οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλωστε, ο επικεφαλής αυτών των δυνάμεων Μάζλουμ Αμπντί είχε ανακοινώσει χθες το βράδυ την απόφαση του να αποσύρει τις δυνάμεις του από σήμερα, από μια οριοθετημένη από τον στρατό περιοχή, μεταξύ του Ντέιρ Χάφερ, σε απόσταση περίπου 50 χλμ ανατολικά της πόλης του Χαλεπιού και τον Ευφράτη, μπροστά στις ενισχύσεις δυνάμεων του στρατού.

Όμως, σε ένα δελτίο Τύπου σήμερα, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις επιβεβαίωσαν πως έχουν «εμπλακεί σε βίαιες συγκρούσεις» με τις κυβερνητικές δυνάμεις, οι οποίες, σύμφωνα με τις ίδιες, «παραβίασαν τη συμφωνία» στην περιοχή Τάμπκα, «που δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της συμφωνίας».