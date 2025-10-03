Diddy: 50 μήνες φυλάκισης για μεταφορά ατόμων για συμμετοχή σε πορνεία

Σε 50 μήνες φυλάκισης για μεταφορά ατόμων για συμμετοχή σε πορνεία καταδικάστηκε ο Sean «Diddy» Combs όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Παρασκευής 3/10.

Συγκεκριμένα, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή φυλάκισης 11 ετών, επικαλούμενοι τις «δεκαετίες κακοποίησης» και την «ανεξέλεγκτη βία» του Combs. Σε δικαστικό έγγραφο, συμπεριέλαβαν μια επιστολή από την πρώην κοπέλα του Combs, Cassie Ventura, η οποία προέτρεψε τον δικαστή Arun Subramanian να απορρίψει τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης ότι ο Diddy είναι ένας «άνθρωπος που έχει αλλάξει».

Η καταδίκη επιβλήθηκε λίγες μέρες αφότου ο δικαστής Subramanian απέρριψε το αίτημα υπεράσπισης είτε να ανατραπεί η καταδίκη είτε να διεξαχθεί νέα δίκη. Στην απόφαση, απέρριψε το επιχείρημα ότι οι διαβόητες «φρικτές σχέσεις» του Combs ήταν απλώς γυρίσματα πορνογραφικών ταινιών που προστατεύονται από την πρώτη τροπολογία.

Ο Subramanian απέρριψε επίσης το επιχείρημα της υπεράσπισης ότι η πρόσληψη ανδρών για συναινετικό σεξ με την Ventura δεν πληρούσε τον νομικό ορισμό της πορνείας. «Αυτός ο ορισμός θα περιόριζε σχεδόν την πορνεία», έγραψε. «Θα απέκλειε οποιαδήποτε περίπτωση στην οποία ένα άτομο πληρώνει ένα τρίτο μέρος (όπως ένα πορνείο) για να κάνει σεξ με μια υπάλληλο».

Η ομάδα υπεράσπισης του Combs είχε προτείνει ποινή φυλάκισης 14 μηνών, η οποία θα επέτρεπε την άμεση αποφυλάκισή του με βάση τον χρόνο που είχε εκτίσει.

Απευθυνόμενος στο δικαστήριο πριν από την επιβολή της ποινής, ο Diddy χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του «αηδιαστική, επαίσχυντη και άρρωστη». Ζήτησε επίσης συγγνώμη από την Venture και τις άλλες γυναίκες «Jane» των οποίων οι ισχυρισμοί αποτέλεσαν τη βάση της υπόθεσης.

«Λόγω των αποφάσεών μου, έχασα την ελευθερία μου, έχασα την ευκαιρία να μεγαλώσω αποτελεσματικά τα παιδιά μου και να είμαι εκεί για τη μητέρα μου», πρόσθεσε ο Combs. «Έχασα όλες τις επιχειρήσεις μου, έχασα την καριέρα μου, κατέστρεψα ολοσχερώς τη φήμη μου».

Τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Diddy συνελήφθη και κατηγορήθηκε για παραβάσεις του RICO και της εμπορίας ανθρώπων με σεξουαλική εκμετάλλευση. Μετά από μια αμφιλεγόμενη δίκη επτά εβδομάδων την άνοιξη, ένα δικαστήριο τον αθώωσε για τις πιο σοβαρές κατηγορίες εκβιασμού και εμπορίας ανθρώπων με σεξουαλική εκμετάλλευση, αλλά τον καταδίκασε για δύο κατηγορίες μεταφοράς ατόμων πέρα ​​από τα όρια των πολιτειών με σκοπό την πορνεία.