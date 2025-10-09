Στον Ούγγρο συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας

Ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025.

Το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025 απονέμεται στον Ούγγρο συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι «για το συναρπαστικό και οραματικό του έργο, το οποίο, μέσα στον αποκαλυπτικό τρόμο, επιβεβαιώνει τη δύναμη της τέχνης».

The 2025 #NobelPrize in Literature is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai "for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art."

Ο Λάσλο Κρασναχορκάι – που τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025 – γεννήθηκε το 1954 στην μικρή πόλη Γιούλα, στα νοτιοανατολικά της Ουγγαρίας, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία. Μια παρόμοια απομονωμένη αγροτική περιοχή αποτελεί το σκηνικό του πρώτου του μυθιστορήματος «Sátántangó», που εκδόθηκε το 1985 (στα αγγλικά «Satantango», 2012). Το βιβλίο αποτέλεσε λογοτεχνικό φαινόμενο στην Ουγγαρία και ανέδειξε τον συγγραφέα διεθνώς.

László Krasznahorkai – awarded the 2025 #NobelPrize in Literature – was born in 1954 in the small town of Gyula in southeast Hungary, near the Romanian border. A similar remote rural area is the scene of Krasznahorkai's first novel 'Sátántangó', published in 1985 ('Satantango',…

Το έργο «Herscht 07769» του φετινού Νομπελίστα Λογοτεχνίας Λάσλο Κρασναχορκάι έχει χαρακτηριστεί ως ένα σπουδαίο σύγχρονο γερμανικό μυθιστόρημα, χάρη στην ακρίβεια με την οποία αποτυπώνει την κοινωνική αναταραχή στη χώρα.

The 2025 #NobelPrize laureate in literature László Krasznahorkai also looks to the East in adopting a more contemplative, finely calibrated tone. The result is a string of works inspired by the deep-seated impressions left by his journeys to China and Japan.



About the search for… pic.twitter.com/TpXMQZdAR7— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025

Στο «Herscht 07769» δεν βρισκόμαστε σε έναν πυρετώδη εφιάλτη στα Καρπάθια, αλλά σε μια ρεαλιστική απεικόνιση μιας σύγχρονης μικρής πόλης στη Θουριγγία της Γερμανίας -μιας πόλης που, παρ’ όλα αυτά, πλήττεται από κοινωνική αναρχία, δολοφονίες και εμπρησμούς. Ταυτόχρονα, το σκοτάδι του μυθιστορήματος εκτυλίσσεται πάνω στο φόντο της ισχυρής πολιτιστικής κληρονομιάς του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ.

Πρόκειται για ένα βιβλίο γραμμένο «με μια ανάσα», που μιλά για τη βία και την ομορφιά – δύο έννοιες που ενώνονται με τρόπο «αδύνατο αλλά υπαρκτό».

Ο Νομπελίστας Λογοτεχνίας 2025, Λάσλο Κρασναχορκάι, στρέφεται επίσης προς την Ανατολή, υιοθετώντας έναν πιο στοχαστικό και προσεκτικά ισορροπημένο τόνο. Το αποτέλεσμα είναι μια σειρά έργων εμπνευσμένων από τις βαθιές εντυπώσεις που του άφησαν τα ταξίδια του στην Κίνα και την Ιαπωνία.

Σχετικά με την αναζήτηση ενός μυστικού κήπου, το μυθιστόρημά του του 2003 «Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó» («Βουνό στα βόρεια, λίμνη στα νότια, δρόμοι στα δυτικά, ποτάμι στα ανατολικά», 2022) είναι μια μυστηριώδης ιστορία με έντονα λυρικά στοιχεία, που διαδραματίζεται στα νοτιοανατολικά του Κιότο. Το έργο αυτό μοιάζει με προοίμιο του πλούσιου «Seiobo járt odalent» (2008· «Η Σειόμπο ήταν εκεί κάτω», 2013), μιας συλλογής δεκαεπτά ιστοριών, οργανωμένων με βάση τη σειρά Φιμπονάτσι, που εξερευνούν τον ρόλο της ομορφιάς και της καλλιτεχνικής δημιουργίας σε έναν κόσμο τυφλότητας και παροδικότητας.

Μαζί με την πεντάδα των επικών του έργων, το βιβλίο αυτό θεωρείται μέρος του σημαντικότερου συγγραφικού έργου του Κρασναχορκάι.

Πρόκειται για μια αριστοτεχνική απεικόνιση, μέσα από την οποία ο αναγνώστης οδηγείται, μέσα από μια σειρά «πλαϊνών θυρών», στην ανεξήγητη πράξη της δημιουργίας.