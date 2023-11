Δεύτερο ταξίδι στο Ισραήλ – μέσα σε ένα μήνα – πραγματοποιεί ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν.

Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στο αρχηγείο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο Τελ Αβίβ και θα ακολουθήσει ευρύτερης σύνθεσης σύσκεψη, σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου του Ισραήλ.

Βασική επιδίωξη της επίσκεψης είναι, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, η άσκηση πιέσεων για ανθρωπιστικές παύσεις στον πόλεμο στην Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την πόλη της Γάζας που βρίσκεται υπό αδιάκοπο βομβαρδισμό.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι παύσεις αυτές πρέπει να είναι χρονικά και τοπικά περιορισμένες , καθώς η Ουάσινγκτον απορρίπτει τις εκκλήσεις αραβικών και άλλων χωρών για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς που βρίσκεται στην 28η ημέρα του.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and US Secretary of State Antony Blinken are meeting for the third time since the outbreak of the war, at the Kirya in Tel Aviv. They met privately and are now holding an expanded meeting together with the War Cabinet. pic.twitter.com/Y3A3lPj24I