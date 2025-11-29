Στο Φανάρι σήμερα ο Πάπας Λέων ΙΔ: Το προσκύνημα στη Νίκαια και τα μηνύματα ενότητας

Μετά το κοινό προσκύνημα στη Νίκαια του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Λέοντος ΙΔ’ για τη συμπλήρωση 1.700 ετών από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ιστορική παρουσία του προκαθημένου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο Φανάρι.

Υπογραφή κοινής δήλωσης

Σήμερα, στις 15:30 τοπική ώρα (14:30 Ελλάδας), ο Πάπας αναμένεται να φθάσει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου θα τον υποδεχθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι δύο ηγέτες θα εισέλθουν μαζί στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου θα τελεστεί Δοξολογία παρουσία του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου, ιεραρχών των δύο Εκκλησιών και εκπροσώπων του διπλωματικού σώματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθως, στην Αίθουσα του Θρόνου θα πραγματοποιηθεί η τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης. Μετά την υπογραφή, θα γίνει η επίσημη παρουσίαση των ιεραρχών και της παπικής συνοδείας, προτού οι δύο προκαθήμενοι συναντηθούν κατ’ ιδίαν στο πατριαρχικό γραφείο.

Η πρώτη ημέρα της επίσκεψης στο Φανάρι θα κλείσει με τον Μέγα Εσπερινό, χοροστατούντος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας.

Νωρίτερα το πρωί, ο Πάπας είχε επισκεφθεί το ιστορικό τέμενος Σουλταναχμέτ και στη συνέχεια συναντήθηκε με επικεφαλής τοπικών εκκλησιών στον ναό Μορ Εφραίμ της Συριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στις 17:00, είναι προγραμματισμένο να προστεί μαζικής θείας λειτουργίας στο κλειστό στάδιο «Volkswagen Arena».

Θρονική εορτή και κοινή ευλογία των πιστών

Αύριο, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, θα τελεστεί πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία στον Άγιο Γεώργιο, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη και συλλειτουργούντος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας. Στο Φανάρι θα παραστούν ο Πάπας Ρώμης, εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης, διπλωμάτες και άλλοι επίσημοι.

Μετά το πέρας της λειτουργίας, Πατριάρχης και Πάπας θα ανταλλάξουν επίσημους λόγους, ενώ στη συνέχεια θα ευλογήσουν κοινώς τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου.

Το μεσημέρι της Κυριακής, και έπειτα από επίσημο γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ θα αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Βηρυτό, όπου θα συνεχίσει το δεύτερο σκέλος της αποστολικής περιοδείας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το προσκύνημα στη Νίκαια και τα μηνύματα ενότητας

Την Παρασκευή, οι δύο προκαθήμενοι βρέθηκαν στη Νίκαια, αποτίοντας φόρο τιμής στην ιστορική Α’ Οικουμενική Σύνοδο. Εκεί απήγγειλαν από κοινού το «Πιστεύω» στην πρωτότυπη μορφή του —χωρίς το filioque— σύμφωνα με την παράδοση της Ανατολικής Χριστιανοσύνης.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μιλώντας από το «λίκνο της χριστιανικής πίστης», απηύθυνε μήνυμα ενότητας, υπογραμμίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες και τις διαιρέσεις των αιώνων, «προσεγγίζουμε αυτή την ιερή επέτειο με κοινή ευλάβεια και κοινό αίσθημα ελπίδας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πάπας, από την πλευρά του, έκανε έκκληση για παγκόσμια συμφιλίωση, καταγγέλλοντας τη χρήση της θρησκείας ως πρόσχημα για πόλεμο, βία ή φανατισμό. Τόνισε τον ρόλο των θρησκειών ως φορέων ειρήνης και διαλόγου, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη για χριστιανική ενότητα.

Από το ιστορικό προσκύνημα στη Νίκαια έως τις σημερινές και αυριανές συναντήσεις στο Φανάρι, η επίσκεψη του Πάπα Λέοντος ΙΔ’ στην Κωνσταντινούπολη καταγράφεται ως ένα ακόμη σημαντικό βήμα στο δρόμο του διαχριστιανικού διαλόγου και της προσέγγισης των δύο Εκκλησιών.