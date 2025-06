Η Ρωσία απείλησε σήμερα ότι θα τιμωρήσει την Ουκρανία επειδή έπληξε με έναν δρόμο επιφανείας ένα εμπορικό δεξαμενόπλοιο κοντά στο Στενό του Κερτς, χαρακτηρίζοντας την επίθεση αυτή «τρομοκρατική ενέργεια» που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του πληρώματος και θα μπορούσε να προκαλέσει μια «ευρείας κλίμακας περιβαλλοντική καταστροφή».

Και οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι ένα ουκρανικό, μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, φορτωμένο με εκρηκτικά, έπληξε ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο κατά τη διάρκεια της νύχτας, κοντά στη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας. Αυτή ήταν η δεύτερη τέτοια επίθεση μέσα σε 24 ώρες.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα είπε ότι η Μόσχα θα ανταποδώσει. «Το καθεστώς του Κιέβου, χωρίς να καταδικάζεται από τις Δυτικές χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς, εφαρμόζει ενεργά νέες τρομοκρατικές μεθόδους, αυτή τη φορά στα νερά της Μαύρης Θάλασσας. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία για τέτοιες βάρβαρες ενέργειες που δεν θα μείνουν αναπάντητες και οι δράστες τους αναπόφευκτα θα τιμωρηθούν» ανέφερε σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε.

Νωρίτερα, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα θα εξαπολύσει περισσότερες επιθέσεις σε ουκρανικά λιμάνια, σε απάντηση για την επιθέσεις του Κιέβου σε ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ απείλησε την Ουκρανία με «οικολογική καταστροφή». «Οι αλήτες και τα τέρατα καταλαβαίνουν μόνο από ωμότητα και βία. Προφανώς, τα πλήγματα στην Οδησσό, το Ιζμαΐλ και άλλα μέρη δεν ήταν αρκετά για αυτούς», έγραψε σε μια ανάρτησή του ο Μεντβέντεφ, που είναι αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας (με πρόεδρο τον Βλαντίμιρ Πούτιν).

«Αν οι αλήτες του Κιέβου θέλουν να προκαλέσουν οικολογική καταστροφή στη Μαύρη Θάλασσα, θα πρέπει να πάθουν μία στα εδάφη τους που σύντομα θα περάσουν στην Πολωνία και θα βρομούν επί αιώνες έπειτα από αυτό.», πρόσθεσε.

