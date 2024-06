Σοκαριστικό βίντεο με στοιβαγμένους στην καρότσα ενός αγροτικού, τρεις Ισραηλινούς ομήρους της Χαμάς ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Έτσι μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας ο 23χρονος Χερς Γκόλντεργκ-Πόλιν, ο Ελίγια Κοέν, 26 ετών, και ο Ορ Λέβι, 33 ετών, αφού απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου, μέρα των επιθέσεων της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, όπως δείχνει ένα βίντεο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Οι οικογένειες των τριών νεαρών ανδρών, απελπισμένες ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου να συνάψει μια συμφωνία με την Χαμάς που θα περιλαμβάνει την επιστροφή των ομήρων, ενέκριναν τη δημοσιοποίηση του βίντεο σε μέσα ενημέρωσης.

Και οι τρεις συμμετείχαν στο μουσικό φεστιβάλ Nova στο νότιο Ισραήλ, ένας από τους στόχους επίθεσης της Χαμάς και τόπος σφαγής των παρευρισκόντων του φεστιβάλ, κυρίως νέοι άνθρωποι. Ο Λέβι βρισκόταν με τη σύζυγό του που σκοτώθηκε εκείνο το πρωινό. Η κοπέλα του Κοέν, “θαμμένη” κάτω από ένα σωρό πτωμάτων, επέζησε.

A video has been released of Hamas terror*sts brutalizing the American citizen Hersh Goldberg-Polin as they kidnapp him to Gaza after blowing his hand off.



For some reason, almost no Americans know his name.



The media have made sure things are that way



🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/f6VPcy3gfV