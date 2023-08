Τραγικό θάνατο βρήκε ο 29χρονος ποδοσφαιριστής, Χεσούς Αλμπέρτο Λόπες Ορτίζ, από την Κόστα Ρίκα μετά από επίθεση που δέχθηκε από κροκόδειλο σε ποτάμι.

Ο Ζεσούς Αλμπέρτο Λόπεζ Ορτίθ, ποδοσφαιριστής γνωστός ως Τσούτσο, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του στην περιοχή Santa Cruz της Κόστα Ρίκα, στα βορειοδυτικά της χώρας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο Τσούτσο δέχθηκε επίθεση από τον κροκόδειλο στον ποταμό Canas και παραμένει αβέβαιο αν πνίγηκε ή υπέκυψε στην πίεση του ζώου κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Μάρτυρες του περιστατικού διηγήθηκαν ότι ο 29χρονος παίκτης πήδηξε από μια γέφυρα στα νερά του ποταμού Canas ενώ έκανε γυμναστική. Δυστυχώς, η επίθεση του κροκόδειλου οδήγησε στον τραγικό θάνατό του.

Footballer, Jesus Alberto Lopez Ortiz was killed by crocodile while swimming in river. Crocodile shot dead by locals. pic.twitter.com/2SrBeHfRmp